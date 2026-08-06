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Flamengo discute pagamento com o Zenit pela contratação de Luiz Henrique

Após receber o sinal positivo do atacante, Rubro-Negro discute condições de pagamento

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:41
Atualizado há 15 horas
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O Flamengo entrou na fase decisiva da negociação por Luiz Henrique. Depois de receber o sinal positivo do atacante para retornar ao futebol brasileiro, o clube carioca concentra os esforços para chegar a um acordo com o Zenit, da Rússia. O principal ponto de discussão neste momento não é o valor da transferência, mas a forma de pagamento. Internamente, o clima é de otimismo na Gávea pelo desfecho positivo.

A oferta apresentada pelo Flamengo gira em torno de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 178 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas. O clube carioca tenta viabilizar um parcelamento da operação, enquanto o Zenit insiste em receber a maior parte do valor à vista. Neste momento, as conversas estão concentradas exclusivamente nesse ponto, conforme apuração da reportagem do Lance!.

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A diretoria rubro-negra entende que um pagamento diluído preserva o planejamento financeiro do clube. Já o Zenit deseja receber a maior parte do montante à vista, aceitando discutir um parcelamento apenas se houver uma entrada mais robusta.

Nos bastidores, as conversas caminham justamente para encontrar esse equilíbrio. Quanto maior for o valor desembolsado de imediato, maior tende a ser a flexibilidade dos russos para dividir o restante em uma ou duas parcelas ao longo de aproximadamente um ano e meio.

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Luiz Henrique em campo pelo Zenit pelo Campeonato Russo
Luiz Henrique em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Sem jogadores na negociação

Apesar das especulações envolvendo nomes do elenco rubro-negro, não existe, neste momento, qualquer negociação para incluir atletas no acordo. O cenário é diferente do que encontrou o Botafogo, quando o clube russo queria a contratação de Danilo.

Jogadores como Plata e Evertton Araújo chegaram a ser citados nos bastidores, mas a operação segue sendo tratada exclusivamente em dinheiro.

Prazo da Libertadores aumenta a pressão, mas não define o negócio

Internamente, o Flamengo reconhece que existe uma corrida contra o tempo. O prazo para inscrição de reforços nas oitavas de final da Libertadores termina às 18h desta sexta-feira, o que naturalmente aumenta a movimentação nos bastidores.

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Ao mesmo tempo, o clube evita transformar essa data em condição para fechar a contratação. A avaliação é de que o Zenit conhece a urgência rubro-negra e pode endurecer as negociações justamente por saber da necessidade de concluir o negócio antes do fechamento da lista.

Por isso, a diretoria mantém cautela para não ceder além do que considera adequado apenas em função do calendário.

Luiz Henrique é sonho antigo do Flamengo

O interesse em Luiz Henrique não começou nesta janela. Ainda na gestão de Rodolfo Landim, o então vice-presidente de futebol, Marcos Braz, chegou a visitar a casa do atacante na tentativa de convencê-lo a vestir a camisa rubro-negra. Na ocasião, porém, o jogador optou por seguir outro caminho, acertando com o Botafogo antes de ser negociado para o futebol europeu.

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Agora, o cenário é diferente. Luiz Henrique já manifestou o desejo de retornar ao Brasil, e resta aos clubes encontrarem um denominador comum para concluir uma negociação considerada prioritária pela diretoria comandada por José Boto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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