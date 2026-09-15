Decisão da arbitragem em Platense x Fluminense gera revolta: 'Era para vermelho'
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores
Platense e Fluminense estão se enfrentando nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na primeira etapa, uma entrada dura de Ignacio Vázquez irritou os tricolores ao não expulsar.
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Aos trezes minutos da primeira etapa, Ignacio Vázquez deu um carrinho na coxa de Hulk e recebeu apenas amarelo.
Veja o lance:
O Hulk levou uma entrada criminosa 😳 pic.twitter.com/gCYSIiEcFH— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) September 15, 2026
Veja a repercussão:
O Fluminense chega à Argentina com vantagem de 2 a 0 construída no Maracanã. Nonato e Hulk marcaram os gols da vitória no primeiro confronto. O Tricolor garante a classificação com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Se o Platense vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.
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Como chegam Platense e Fluminense?
➡️Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times
Marcão deve retomar a base titular depois de poupar os principais jogadores na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Canobbio, suspenso no jogo de ida, volta a ficar à disposição. Hulk também retorna após não enfrentar o Galo.
➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva
O Platense chega para a decisão com o Fluminense depois de perder por 2 a 1 para o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Martín Palermo utilizou uma formação modificada no fim de semana para preservar jogadores de olho na Libertadores.
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