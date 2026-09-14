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LDU x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/09/2026 17:32
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Copa Libertadores da América 2026 - LDU x Palmeiras
Onde assistir ao vivo a partida entre LDU e Palmeiras pela Libertadores (Foto: Arte / Lance!)

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O confronto terá transmissão em tempo real do Lance! e do Paramount+. Clique aqui para assistir no Paramount+.

Ficha do jogo

LDU-escudo-onde-assistir
LDU
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
LIBERTADORES
Quartas de final - volta
Data e Hora
quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
Árbitro
Wilmar Roldán (Colômbia)
Assistentes
Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
Var
Jhon Ospina (Colômbia)
Onde assistir

Com a vitória na ida por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol do lateral Giay, o Palmeiras joga pelo empate fora de casa para avançar novamente à semifinal da Libertadores.

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Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo alviverde ao lado de Marlon Freitas. O capitão Gustavo Gómez, por sua vez, estava pendurado, recebeu cartão amarelo no jogo de ida e será desfalque. Piquerez e Mauricio, com problemas físicos, serão reavaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes da partida, para determinar se terão condições de atuar.

Ficha técnica

Competição: Libertadores
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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Escalações prováveis

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)
Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU por 1 a 0, no Nubank Parque, pela ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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