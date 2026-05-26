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Salenko, o 'jogador de apenas um jogo' mais famoso das Copas do Mundo

Como Oleg Salenko se tornou o recordista improvável das Copas.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 26/05/2026
07:17
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Momento histórico: Oleg Salenko celebra um de seus cinco gols contra Camarões em 1994, cravando seu nome na enciclopédia dos mundiais. (Foto: FIFA)
imagem cameraMomento histórico: Oleg Salenko celebra um de seus cinco gols contra Camarões em 1994, cravando seu nome na enciclopédia dos mundiais. (Foto: FIFA)
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Oleg Salenko marcou cinco gols em um único jogo na Copa do Mundo de 1994, quebrando recordes históricos.
Apesar de seu desempenho individual impressionante, a Rússia foi eliminada na fase de grupos.
Salenko é o único jogador a ser artilheiro de uma Copa do Mundo após ser eliminado na primeira fase, marcando todos os seus gols internacionais nesse torneio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A imortalidade no futebol costuma ser um privilégio reservado aos gênios que mantêm a excelência por décadas. Nomes como Pelé, Maradona, Ronaldo e Messi construíram suas lendas através de centenas de partidas e múltiplos Mundiais, consolidando suas posições no panteão do esporte tijolo por tijolo. No entanto, a história das Copas do Mundo também reserva um espaço especial para os "cometas": jogadores que atravessam o torneio em uma velocidade alucinante, deixando um rastro de luz que nunca mais se apaga, mesmo que a sua passagem tenha sido breve. O Lance! conta a história de Salenko, o 'jogador de apenas um jogo' mais famoso das Copas do Mundo.

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Salenko, o 'jogador de apenas um jogo' mais famoso das Copas do Mundo

Nesse cenário de brilhos efêmeros, ninguém foi tão impactante quanto o russo Oleg Salenko. Na Copa do Mundo de 1994, realizada sob o sol escaldante dos Estados Unidos, ele protagonizou um fenômeno estatístico que desafia a lógica do esporte profissional. Em um intervalo de apenas 90 minutos, um atacante até então pouco conhecido fora do Leste Europeu e da Espanha conseguiu o que nenhum dos maiores deuses do futebol jamais alcançou: balançar as redes cinco vezes em uma única partida de Mundial.

O conceito de "jogador de um jogo só" costuma carregar um tom pejorativo, sugerindo uma sorte momentânea ou um lampejo de mediocridade. Contudo, no caso de Salenko, esse rótulo é uma medalha de honra. Ele não foi apenas um coadjuvante que marcou um gol decisivo; ele foi uma força da natureza que atropelou uma seleção inteira de forma tão avassaladora que seu nome se tornou uma cláusula pétrea na enciclopédia da FIFA. Para muitos, Salenko é a prova de que, na Copa, o destino pode ser escrito em um único capítulo perfeito.

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A ironia da trajetória de Salenko reside no contraste entre o seu recorde e o desempenho de sua seleção. Enquanto ele empilhava gols e subia ao topo da artilharia, a Rússia naufragava em uma fase de grupos melancólica, fazendo as malas antes mesmo das oitavas de final. Foi uma situação bizarra e inédita: o mundo via um artilheiro ser coroado enquanto já estava em casa, assistindo ao restante do torneio pela televisão, provando que a glória individual e o sucesso coletivo podem seguir caminhos diametralmente opostos.

Hoje, em 2026, revisitamos a tarde de 28 de junho de 1994 em Stanford como o momento em que a realidade superou a ficção. Oleg Salenko permanece como o detentor de um recorde que sobreviveu à era de ouro de Klose, aos anos de ouro de Cristiano Ronaldo e à magia de Messi. Sua história é um lembrete romântico de que, no futebol, você não precisa de uma vida inteira para ser eterno; às vezes, basta uma tarde inspirada, um adversário vulnerável e o instinto de um artilheiro que decidiu que aquele seria o seu dia.

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O massacre em Stanford: 90 minutos de perfeição

O jogo entre Rússia e Camarões, pela última rodada da fase de grupos de 1994, parecia um amistoso de luxo. Ambas as seleções já estavam virtualmente eliminadas, mas o que aconteceu no gramado do Stanford Stadium foi uma exibição de oportunismo clínico. Salenko abriu a contagem aos 15 minutos, completou um hat-trick ainda no primeiro tempo e, na etapa final, marcou mais dois.

O placar final de 6 a 1 para a Rússia foi um monólogo de Salenko. Com cinco gols em uma única partida, ele quebrou o recorde anterior de quatro gols (que pertencia a nomes como Eusébio e Just Fontaine) e estabeleceu uma marca que nunca mais foi igualada. Curiosamente, foi naquele mesmo jogo que Roger Milla, de Camarões, marcou seu gol de despedida, tornando-se o jogador mais velho a fazer um gol em Copas — dois recordes imensos dividindo o mesmo gramado.

O artilheiro de uma seleção eliminada

A situação de Salenko na Copa de 1994 é um dos maiores "bugs" estatísticos da FIFA. Ele terminou a competição com 6 gols em apenas 3 jogos (havia marcado um de pênalti contra a Suécia anteriormente). Mesmo tendo jogado apenas a fase de grupos, ele conquistou a Chuteira de Ouro do Mundial, dividindo o prêmio com o búlgaro Hristo Stoichkov.

A diferença, no entanto, era gritante: enquanto Stoichkov precisou de sete partidas e uma campanha até a semifinal para marcar seus seis gols, Salenko precisou de apenas três. Ele se tornou o primeiro — e até hoje o único — jogador a ser o artilheiro máximo de uma Copa do Mundo tendo sido eliminado ainda na primeira fase da competição.

O peso da eternidade e o fim precoce de Salenko

Se olharmos para a carreira internacional de Salenko de forma ampla, os números são ainda mais impressionantes. Ele disputou apenas nove partidas por seleções principais na vida (uma pela Ucrânia e oito pela Rússia). Todos os 6 gols que ele marcou em sua carreira internacional aconteceram naquela Copa de 1994. Ou seja: ele nunca marcou um gol pela Rússia fora daquele Mundial.

Após a Copa, Salenko teve passagens por clubes importantes como Valencia e Rangers, mas nunca conseguiu repetir o brilho de 1994. Problemas físicos recorrentes e dificuldades com o peso forçaram sua aposentadoria precoce, antes mesmo de completar 31 anos. No imaginário coletivo dos torcedores, Salenko não é lembrado por suas passagens pelo Zenit ou pelo Logroñés, mas exclusivamente como o homem que, em uma tarde de verão na Califórnia, jogou como se fosse o maior atacante de todos os tempos.

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