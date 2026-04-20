Por onde anda Uéslei, ex-atacante do Bahia?

Uéslei Raimundo Pereira da Silva, amplamente conhecido como Uéslei Pitbull, nasceu em 19 de abril de 1972, em Salvador (BA). Irmão do também ex-jogador Jorginho, Uéslei iniciou sua trajetória na base do Bahia, estreando como profissional em 1991. Com uma combinação rara de velocidade, força física e um faro de gol devastador, ele não demorou a se tornar um dos maiores ídolos da história do Esquadrão de Aço e rodou pelo Brasil. O Lance! conta por onde anda Uéslei.

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O reinado no Bahia e a artilharia do Brasil

A história de Uéslei com a camisa tricolor é dividida em passagens memoráveis (1991-1994, 1998-2000 e 2005). Ao todo, ele marcou 140 gols pelo Bahia, marca que o coloca como o quarto maior artilheiro da história do clube.

Seus feitos incluem:

Pentacampeão Baiano: Títulos em 1991, 1993, 1994, 1998 e 1999. Artilheiro Nacional: Em 1999, viveu seu auge técnico ao marcar impressionantes 54 gols na temporada, tornando-se o maior goleador do Brasil naquele ano. Ídolo da Massa: Fundamental na conquista da Série B de 1999, devolvendo o Bahia à elite com protagonismo absoluto.

Sucesso nos rivais e a consagração no Cruzeiro

Embora seja identificado com o Bahia, Uéslei mostrou seu profissionalismo em outros gigantes. No Cruzeiro (1994-1996), sob o comando de Levir Culpi, foi peça importante na conquista da Copa do Brasil de 1996.

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Em uma passagem polêmica, mas eficiente, defendeu o rival Vitória em 1997, onde também levantou taças, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, provando que sua capacidade de decidir clássicos independia da camisa que vestia.

Uma década de ouro no Japão

Aos 28 anos, Uéslei iniciou uma das carreiras mais bem-sucedidas de um brasileiro na Ásia. Em 10 anos de futebol japonês, ele se tornou uma lenda da J1 League, acumulando 150 gols em 273 jogos.

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Defendeu com maestria o Nagoya Grampus, o Sanfrecce Hiroshima e o Oita Trinita. No Japão, conquistou a artilharia da J-League em 2003 e a Copa da Liga em 2008, adaptando sua agressividade física ao estilo disciplinado do país, onde é reverenciado até hoje.

Por onde anda Uéslei?

Muitos torcedores que lembram das arrancadas potentes do atacante hoje se perguntam por onde anda Uéslei. Atualmente, aos 53 anos (em 2026), o eterno "Pitbull" reside em sua terra natal, Salvador, onde vive de forma discreta, mas ainda muito conectado ao futebol baiano.

Após pendurar as chuteiras em 2009, Uéslei iniciou uma transição para a beira do gramado. Ele atuou como auxiliar técnico nas categorias de base do próprio Bahia em 2011 e teve experiências como treinador principal em clubes como Jacuipense e Lagarto-SE. Hoje, ele atua principalmente como olheiro e mentor, ajudando a identificar novos talentos na região Nordeste.

Nas redes sociais, especialmente no Instagram (@ueslei_pitbull_oficial), ele mantém viva a chama da torcida ao compartilhar memórias de seus 140 gols pelo Tricolor e sua vitoriosa década no Japão. Para quem busca saber por onde anda Uéslei, o ex-camisa 7 dedica-se atualmente a projetos sociais ligados ao esporte e à família, sendo sempre uma presença requisitada em eventos e lives que celebram a história do Bahia.

Clubes onde Uéslei jogou: