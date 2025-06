Brasil x Paraguai na história: saiba o retrospecto da Seleção

Um dos confrontos mais tradicionais do futebol sul-americano, Brasil x Paraguai já foi disputado 84 vezes em toda a história. Embora o equilíbrio seja maior do que em duelos contra seleções como Bolívia ou Equador, a Seleção Brasileira mantém ampla vantagem no histórico geral, com 50 vitórias, contra 12 do Paraguai e 22 empates. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Paraguai na história.

O duelo já teve capítulos marcantes em Copa América, Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos internacionais, com direito a goleadas históricas, jogos equilibrados e até decisões por pênaltis. A seguir, veja todos os números e curiosidades desse confronto.

Brasil x Paraguai na história

Números gerais do confronto

Total de jogos: 84 Vitórias do Brasil: 50 (60%) Empates: 22 (26%) Vitórias do Paraguai: 12 (14%) Gols marcados pelo Brasil: 183 Gols marcados pelo Paraguai: 68 Média de gols do Brasil por jogo: 2,18 Média de gols sofridos: 0,81

A Seleção Brasileira marcou gols em 85% dos jogos e sofreu gols em 54% das partidas. O maior período invicto do Brasil contra os paraguaios foi de 18 jogos, enquanto a maior sequência de vitórias consecutivas foi de 8 partidas.

Confrontos por competição

Eliminatórias da Copa do Mundo – 19 jogos

Vitórias do Brasil: 12

12 Empates: 4

4 Vitórias do Paraguai: 3

Apesar do equilíbrio em algumas campanhas, o Brasil costuma levar a melhor em jogos oficiais. Em casa, nunca perdeu para o Paraguai nas Eliminatórias.

Copa América – 32 jogos

Vitórias do Brasil: 14

14 Empates: 11

11 Vitórias do Paraguai: 7

A Copa América concentra os momentos de maior equilíbrio entre as duas seleções. O Paraguai já eliminou o Brasil em fases decisivas, inclusive em cobranças de pênaltis (consideradas empates para fins estatísticos).

continua após a publicidade

Amistosos – 33 jogos - Vantagem gigante do Brasil

Vitórias do Brasil: 24

24 Empates: 7

7 Vitórias do Paraguai: 2

Nos amistosos, o domínio brasileiro é amplo e constante, com goleadas marcantes ao longo das décadas.

Brasil como mandante

Total de jogos no Brasil: 34

34 Vitórias do Brasil: 24

24 Empates: 9

9 Vitórias do Paraguai: 1

A Seleção Brasileira tem um desempenho quase perfeito como mandante no confronto, com aproveitamento de 71% e apenas uma derrota em toda a história.

Maior vitória em casa:

6 a 0 – Brasil x Paraguai, em três ocasiões (1962, 1979 e 1980)

Derrota única:

0 a 1 – Brasil x Paraguai, amistoso em 2002

Paraguai como mandante

Total de jogos no Paraguai: 21

21 Vitórias do Paraguai: 5

5 Empates: 4

4 Vitórias do Brasil: 12

Jogando em casa, o Paraguai conseguiu mostrar mais competitividade. No entanto, ainda perdeu mais da metade das partidas.

Maior vitória do Paraguai em casa:

2 a 0 – Eliminatórias da Copa de 2010

Maior vitória do Brasil fora de casa:

4 a 0 – Amistoso em 1968

Confrontos em campo neutro

Total de jogos: 29

29 Vitórias do Brasil: 14

14 Empates: 9

9 Vitórias do Paraguai: 6

Grande parte dos jogos em campo neutro ocorreu em edições da Copa América. Nesses confrontos, o Brasil mantém leve vantagem, mas com espaço para surpresas paraguaias.

Maior goleada do Brasil:

7 a 0 – Copa América 1949

Maior vitória do Paraguai em campo neutro:

2 a 0 – Copa América 1963

Resultados mais frequentes

Brasil 2 x 0 Paraguai – Resultado mais comum (5 vezes)

Paraguai 0 x 2 Brasil – Repetido 4 vezes

Empates por 1 a 1 também ocorreram com frequência em fases eliminatórias

Momentos marcantes