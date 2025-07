Erros como toque na rede ou ataque com a bola no lado adversário também configuram falta de ataque.

No vôlei, o ataque é uma das jogadas mais emocionantes e decisivas da partida. Quando bem executado, pode significar ponto direto ou forçar o erro do adversário. No entanto, existem regras específicas que definem o que é permitido ou não no momento do ataque, e quando essas regras são desrespeitadas, ocorre a chamada falta de ataque — uma infração que anula o lance e concede o ponto à equipe adversária. O que é falta de ataque no vôlei? O Lance! explica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A falta de ataque pode ocorrer por diversos motivos: desde um toque ilegal na bola, até ações incorretas de jogadores posicionados na linha de defesa. Muitas vezes, essa infração passa despercebida pelo público, já que o movimento parece natural. Porém, os árbitros estão atentos a detalhes técnicos como a zona de ataque, a posição dos jogadores no momento do salto e o local do contato com a bola.

Além disso, a falta de ataque não se limita apenas a cortadas de força. Qualquer tentativa de devolver a bola com intenção ofensiva — mesmo um toque leve ou um “tapa” por cima da rede — pode ser passível de infração, se não respeitar os critérios técnicos definidos pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

continua após a publicidade

A seguir, você entenderá o que caracteriza a falta de ataque no vôlei, quando ela é marcada, quais ações são consideradas irregulares e como os árbitros aplicam a penalidade nas competições oficiais.

O que é falta de ataque no vôlei?

A falta de ataque ocorre quando um jogador executa uma ação ofensiva (cortada, toque, largada ou devolução) que infringe as regras de ataque definidas pela FIVB. A jogada é considerada ilegal e resulta em ponto para a equipe adversária.

continua após a publicidade

Essa infração pode ser cometida por qualquer jogador, mas é mais comum entre:

Jogadores da linha de defesa que invadem a zona de ataque Líberos que participam indevidamente da jogada ofensiva Atletas que tocam na bola de forma proibida ou em momento inadequado

Confira a seguir as situações mais comuns em que a falta de ataque é marcada:

1. Ataque do jogador da linha de defesa dentro da zona de ataque

Se um atleta da linha de trás (posição 1, 5 ou 6) salta ou realiza o ataque com os pés sobre a linha dos 3 metros (linha de ataque), a jogada é considerada irregular.

O jogador da defesa só pode atacar a bola acima da rede se estiver com os dois pés totalmente atrás da linha de ataque no momento do salto. Se pisar na linha ou dentro da zona dos 3 metros ao saltar, será marcada falta de ataque.

2. Ataque realizado pelo líbero

O líbero não pode atacar bolas que estejam completamente acima da borda superior da rede, em nenhuma circunstância. Além disso:

Se o líbero realizar um levantamento com as mãos (toque por cima) dentro da zona de ataque, outro jogador não pode completar o ataque com a bola acima da rede. Isso evita que o líbero, que tem função defensiva, atue como armador ofensivo.

3. Ataque após levantamento ou toque irregular

Quando um jogador realiza um ataque a partir de um levantamento mal executado — com condução, dois toques ou toque apoiado — a jogada pode ser invalidada mesmo que o atacante finalize corretamente.

Isso vale principalmente em jogadas rápidas, onde o levantamento incorreto influencia o ataque.

4. Ataque com a bola ainda no lado adversário

O jogador só pode atacar uma bola que esteja dentro do seu próprio espaço aéreo ou parcialmente sobre a rede. Se o atleta atacar uma bola que ainda está totalmente do lado do adversário, a ação é considerada invasão — e, nesse contexto, a falta é classificada como falta de ataque.

Há exceções em bolas levantadas mal por um adversário, mas o ataque direto ao lado oposto sem a bola cruzar a rede é infração.

5. Toque na rede ou invasão por baixo no momento do ataque

Se durante a ação de ataque o jogador tocar a rede com o corpo ou ultrapassar a linha central invadindo a quadra adversária, também pode ser punido com falta de ataque, especialmente se o movimento interferir diretamente no jogo.

Essa penalidade é comum em cortadas onde o atleta se desequilibra após o salto. A invasão por cima (mão passando por cima da rede) também pode ser falta de ataque, dependendo da posição da bola.

6. Ataque com bloqueio irregular do adversário

Embora o erro esteja no time que bloqueia, se o atacante se aproveita de uma formação irregular do bloqueio, como subir antes do tempo ou bloquear o saque, o árbitro pode considerar a jogada como inválida. Em alguns casos, o lance é anulado e reiniciado, mas em outros, a jogada pode ser revertida em ponto ao adversário.

Como os árbitros identificam e sinalizam?

Os árbitros usam sinais específicos para indicar a falta de ataque, geralmente apontando:

Para a linha de ataque, em casos de invasão dos jogadores da defesa Para o líbero, em jogadas irregulares com levantamento ou ataque acima da rede Para o lado da rede onde ocorreu o contato indevido com o corpo ou com a bola Para a zona da quadra invadida em caso de ataque antes da bola cruzar a rede

A decisão pode ser imediata (em lances claros) ou ocorrer após breve conferência entre o 1º e o 2º árbitros. Em torneios com sistema de desafio (challenge), a equipe pode solicitar revisão por vídeo para confirmar a infração.