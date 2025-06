Maiores bilheterias da Seleção Brasileira na história: veja ranking

A estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro pode não só movimentar a Neo Química Arena nesta terça-feira (10), como também render cifras milionárias à CBF. O confronto contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tem ingressos custando entre R$ 200 e R$ 450 — valores que podem impulsionar a renda bruta da partida a um novo patamar.

Se a arrecadação for divulgada, há chance real de que o jogo entre Brasil e Paraguai entre no ranking das maiores bilheteiras da história da Seleção Brasileira em solo nacional. A lista, liderada por partidas da Copa América de 2019, mostra como partidas internacionais costumam encher os cofres da confederação.

📊 Ranking das maiores bilheteiras da Seleção no Brasil

Abaixo, você confere as maiores rendas já divulgadas em jogos da Seleção no país. No caso dos jogos da Copa América, os valores incluem arrecadação com ingressos e camarotes.

Data Jogo Torneio Estádio Renda Bruta 07/07/2019 Brasil 3 x 1 Peru Copa América Maracanã R$ 38.769.850 14/06/2019 Brasil 3 x 0 Bolívia Copa América Morumbi R$ 22.476.630 21/11/2023 Brasil 0 x 1 Argentina Eliminatórias Maracanã R$ 19.989.700 02/07/2019 Brasil 2 x 0 Argentina Copa América Mineirão R$ 18.744.445 10/10/2017 Brasil 3 x 0 Chile Eliminatórias Allianz Parque R$ 15.118.391 12/10/2023 Brasil 1 x 1 Venezuela Eliminatórias Arena Pantanal R$ 12.746.150 10/11/2016 Brasil 3 x 0 Argentina Eliminatórias Mineirão R$ 12.726.250 28/03/2016 Brasil 2 x 2 Paraguai Eliminatórias Neo Química Arena R$ 12.323.925 08/09/2023 Brasil 5 x 1 Bolívia Eliminatórias Mangueirão R$ 10.877.550 27/06/2019 Brasil 0 x 0 Paraguai Copa América Arena do Grêmio R$ 10.352.430

📌 Observações importantes

Jogos de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos não têm bilheteiras divulgadas e, por isso, não aparecem no ranking. As últimas quatro partidas da Seleção em casa (contra Equador, Peru, Uruguai e Colômbia) também não tiveram renda anunciada pela CBF.

