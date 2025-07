Quem é dono da CazéTV? Conheça os investidores por trás do canal

A CazéTV voltou a dominar as manchetes neste domingo (13) ao anunciar que transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, superando inclusive a Globo, que tem os direitos de metade das partidas. Mas, afinal, quem é o dono da CazéTV? A resposta é mais complexa do que parece — e envolve parcerias estratégicas e investimentos milionários.



🎥 O que é a CazéTV?

A CazéTV nasceu em novembro de 2022 como um projeto conjunto entre o streamer Casimiro Miguel e a empresa de mídia esportiva LiveMode. O canal estreou durante a Copa do Mundo de 2022 e se tornou um fenômeno ao unir linguagem digital com transmissões de eventos esportivos. Desde então, passou a exibir competições como Brasileirão, Paulistão, Eurocopa, Mundial de Clubes e Olimpíadas.

🏢 Quem é o dono da CazéTV?

Apesar de Casimiro ser o rosto mais conhecido, a CazéTV pertence majoritariamente à LiveMode, empresa de marketing esportivo e transmissões fundada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes — os mesmos nomes por trás do antigo Esporte Interativo, vendido à Turner em 2015.

Casimiro é sócio minoritário da operação, mas atua como figura central, apresentador e rosto da marca.

💰 Quem investe na CazéTV?

Em abril de 2024, a LiveMode recebeu um aporte financeiro significativo de dois grandes fundos:

General Atlantic , fundo global com participações em empresas como QuintoAndar, XP e Gympass.

, fundo global com participações em empresas como QuintoAndar, XP e Gympass. XP Asset, braço de private equity da XP Inc.

Ambos se tornaram sócios minoritários da LiveMode, fortalecendo a estrutura da CazéTV e viabilizando a aquisição de direitos como a Copa do Mundo de 2026.

🤝 CazéTV é da Globo?

Não. Apesar da CazéTV e da Globo transmitirem alguns eventos em parceria — como o Mundial de Clubes —, o canal não pertence ao Grupo Globo. Os boatos nas redes sociais são infundados. A LiveMode é independente, com sede no Brasil, e comanda todas as negociações comerciais da CazéTV.

📈 Números da CazéTV

YouTube : 22 milhões de inscritos e 4,1 bilhões de visualizações

: 22 milhões de inscritos e 4,1 bilhões de visualizações Instagram : 11,5 milhões de seguidores

: 11,5 milhões de seguidores TikTok : 5 milhões

: 5 milhões Twitch : 715 mil

: 715 mil X (Twitter): 314 mil

