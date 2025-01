Quem é o número 1 do ranking de tênis? Ranking ATP Atualizado

O ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) é o sistema de classificação que determina a posição de cada jogador no mundo do tênis masculino. Já n tênis feminino, o ranking classificatório é o da WTA. Ele é atualizado todas as segundas-feiras. O Lance! mostra tudo sobre o ranking da ATP.

O italiano, Jannik Sinner fechou 2024 como o número 1 do tênis (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Quem é o número 1 do tênis?

Atualmente, o italiano, Jannik Sinner, detém o posto de melhor tenista do mundo, com mais de 10.000 pontos somados no ranking da ATP. Neste ano, como não teremos mais competições até o início de 2025, o ranking não irá se alterar e Sinner continuará com a alcunha de número 1 do tênis.

Confira os 10 tenistas mais bem ranqueados do mundo

Nome Nacionalidade Pontos Jannik Sinner Italiano 11.830 Alexander Zverev Alemão 7.915 Carlos Alcaraz Espanhol 7.010 Taylor Fritz Norte-americano 5.100 Daniil Medvedev Russo 5.030 Casper Ruud Norueguês 4.255 Novak Djokovic Sérvio 3.910 Andrey Rublev Russo 3.760 Alex De Minaur Australiano 3.745 Grigor Dimitrov Búlgaro 3.350

Quem são os brasileiros mais bem colocados no ranking da ATP?

O melhor representante do Brasil no ranking é Thiago Seyboth Wild, que está atualmente na 74ª posição. Além dele, Thiago Monteiro está na 109ª colocação, Felipe Meligeni, na 149ª posição, e Gustavo Heide, na 172ª colocação da tabela, completam os brasileiros.

João Fonseca, tenista brasileiro em ascensão, ocupa a 145ª posição, mesmo após a conquista do ATP Next Gen, que não computa pontos para o ranking da ATP.

Como funciona o ranking?

O Ranking da ATP classifica os melhores jogadores de tênis em simples e duplas e é baseado na soma dos 19 principais resultados de um tenista em um período de 52 semanas, sendo atualizado toda segunda-feira. A pontuação recebida varia tanto de desempenho em um torneio, quanto do campeonato jogado. Os Grand Slams são os torneios que mais dão pontos.

Por exemplo, um jogador pode ganhar 200 pontos por cada vitória na fase de grupos, 400 nas semifinais e 500 por vencer a final de um torneio. Os torneios de nível 1000 (Masters 1000, como sugere o nome) dão mil pontos ao vencedor, enquanto os Grand Slams (Australian Open, US Open) dão 2 mil pontos.

Para constar no ranking, os tenistas devem pontuar em pelo menos três torneios ou conquistar pelo menos 10 pontos. O jogador com mais pontos no final da temporada é o número 1 do tênis no ano.