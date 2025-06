Carlos Germano opina sobre Coutinho na Seleção e manda recado: ‘Não tem que inventar’

Ídolo do Vasco, Carlos Germano comentou sobre a chegada de Ancelotti e os compromissos da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo em entrevista exclusiva ao Lance!. Em Curaçao durante o evento Legends Tournament, o ex-jogador elogiou a chegada do treinador italiano e opinou sobre a convocação.

Carlos Germano aprovou o retorno de veteranos que haviam sido esquecidos, como Casemiro, mas também pediu uma regularidade maior nas próximas convocações. Goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998, o ex-jogador se mostrou confiante com o trabalho de olho no Mundial de 2026.

- Não tem tempo (de treino). O Ancelotti vai convocar e em dois dias os jogadores estarão em campo. Não tem tempo de montar uma grande equipe, mas a Seleção Brasileira tem que ter uma continuidade em relação as convocações. Ver o que você pode levar para uma Eliminatória e deois para a Copa do Mundo. O torcedor tem que conhecer sua Seleção. Não tem que inventar muito. Ele tem que ter em mente os jogadores que ele pode convocar. Trouxe jogadores que não estavam sendo convocados e que acho de extrema importância para esses jogos. Tem que ter jogadores que já foram à Copa do Mundo para o momento que a gente vem atravessando. É um treinador extremamente experiente e vai tirar de letra apesar do curto tempo.

Carlos Germano também opiniou sobre um possível retorno de Philippe Coutinho à Seleção Brasileira em meio a escassez de armadores no elenco. O ex-goleiro também abriu o jogo sobre a volta de Neymar, que não participa de um jogo com a Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho em jogo das Eliminatórias contra o Uruguai.

- O problema do Neymar foram os últimos anos com lesões, o que dificulta muito a nível de recuperação. É um grande jogador nosso, mas tem que ter critério pra servir a Seleção Brasileira. Tem que estar em campo, jogando, para ver a real situação clínica e técnica. Técnica é indispensável, pois ele é craque, mas tem que estar jogando, competindo. O Neymar tem totais condições de jogar como armador pela inteligência, qualidade e visão de jogo. Não é só aquele jogador de lado. Ele pode jogar tranquilamente como meia da Seleção, do Santos. O Coutinho é um pouco mais copmplicada pela situação do clube também. Apesar de ser o nome grande do Vasco, o futebol é coletivo. Quando um grupo está mal no geral, todos sofrem. O Coutinho sofre por isso.

Após a estreia de Carlo Ancelotti com empate com o Equador, a Seleção Brasileira recebe o Paraguai em busca da classificação matemática para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília).

Carlos Germano em entrevista com o Lance! sobre Seleção Brasileira em Curaçao (Foto: João Brandão/Lance!)

Confira outras respostas de Carlos Germano sobre Seleção

Convocação de Hugo Souza

- Eu gosto muito do Hugo desde a base do Flamengo. Ele foi vendido e volta pro Corinthians. Faz dois anos bons com a camisa do Corinthians. Merecida a convocação. Jovem, pode ser um nome pra ficar por vários anos na Seleção Brasileira e joga em um time de peso. Apesar da pouca idade, ele está no caminho certo.

Carlo Ancelotti

- Foi uma grande contratação pro nosso país. Temos grande treinadores brasileiros que poderiam estar levando a Amarelinha, mas pelo momento, pelo que vem acontecendo nas Eliminatórias, um treinador de peso, campeão europeu vários anos e por conhecer os atletas brasileiros que estão jogando na Europa.

Tempo de trabalho

- A Seleção sempre é asism. Você não tem muito tempo. É difícil pro treinador e para os próprios jogadores. Apesar de serem os melhores do país, você necessita do conjunto. Em qualquer clube, seleção, o torcedor tem que saber é a sua equipe. Os últimos treinadores sofreram muito com a falta de tempo.