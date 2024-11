Como foi a mordida de Luis Suárez na Copa do Mundo?

Na Copa do Mundo de 2014, um dos momentos mais icônicos do futebol daquela década, e por que não também, do século, iria acontecer na partida entre Uruguai e Itália, ainda pela fase de grupos da competição. O atacante da equipe sul-americana, Luis Suárez, acabou mordendo o zagueiro italiano, Chiellini. O Lance! te mostra todos os detalhes do episódio da mordida de Luis Suárez.

continua após a publicidade

Suárez era um dos principais nomes da seleção uruguaia até o lance que o tirou da Copa; relembre o episódio da mordida (Foto: Daniel Garcia/ AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A mordida de Luis Suárez

O episódio da mordida do atacante uruguaio no zagueiro da Itália foi, sem dúvidas, um dos lances mais comentados da Copa do Mundo realizada em solo brasileiro. O jogo em si valia muito para ambas as equipes, já que dependiam deste confronto para decidir quem avançaria às oitavas de final do Mundial.

O empate conferia classificação para os italianos, então o Uruguai precisava se lançar ao ataque. No fim do tempo regulamentar, vitória dos sul-americanos por 1 a 0, com gol de Diego Godín, garantindo o segundo lugar no grupo. No entanto, esse não foi o principal fato da partida. Aos 35 minutos, em um cruzamento na área italiana, Luis Suárez mordeu o ombro de Chiellini, protagonizando um dos momentos mais inusitados das copas.

continua após a publicidade

Apesar da imensa reclamação da Itália, o juiz da partida, e até mesmo os espectadores do estádio, nada viram, e o jogo seguiu normalmente, até que a vitória uruguaia fosse concretizada.

As punições para Suárez

Após a mordida, Luis Suárez, que na época era visto como um jogador muito polêmico, recebeu duras sanções da Fifa. Na ocasião, o atacante foi impedido de atuar por nove partidas de seleções, o que o tirou do restante da Copa do Mundo de 2014 e da Copa América de 2015, além de ficar impedido de realizar qualquer atividade ligada ao futebol durante quatro meses (inclusive de frequentar estádios, ou o clube para o qual havia se transferido, Barcelona).

continua após a publicidade

O uruguaio conta que esse foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira, o que fez com que ele tivesse que recorrer a uma ajuda psicológica durante vários anos.

Essa foi a única mordida de Suárez ao longo de sua carreira?

Quem pensa que Luis Suárez protagonizou apenas este episódio envolvendo mordidas, está amplamente enganado, afinal, o atacante uruguaio já havia realizado lances semelhantes em outras duas oportunidades, quando jogava por Ajax, da Holanda, e Liverpool, da Inglaterra, respectivamente.

Ídolo da torcida do Liverpool durante sua passagem pela Inglaterra, Suárez também realizou o mesmo lance polêmico (Foto: Reprodução/Instagram)

Em 2010, o primeiro dos "ataques" de Suárez, aconteceu em partida contra o PSV, pelo Campeonato Holandês. Em um momento de confusão entre as equipes, o uruguaio mordeu o adversário, Bakkal. No entanto, o gancho não foi tão pesado quanto o da Copa, já que a Federação Holandesa o puniu por sete jogos.

Já a segunda ocasião em que uma mordida de Luis Suárez aconteceu foi em 2013, em partida entre Chelsea e Liverpool. O jogo, que terminou em 2 a 2, ficou marcado pelo ataque do uruguaio contra Ivanovic, lateral-direito dos Blues. Após o lance, o juiz nada marcou, por não ter visto a jogada. Suárez viria a marcar o segundo gol dos Reds momentos depois. No entanto, mesmo com um pedido público de desculpas, a FA o puniu com suspensão de 10 jogos.