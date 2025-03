Classificados para a Copa do Mundo de 2026: quem está garantido

A Copa do Mundo FIFA de 2026 marcará uma nova era no futebol mundial, com um formato ampliado de 48 seleções participantes. Até o momento, sete seleções já estão classificadas para o torneio, que será sediado por três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Além deles, outras quatro seleções também garantiram vaga via eliminatórias: Nova Zelândia (Oceania), Irã e Japão (Ásia) e Argentina (América do Sul). O Lance! te conta os classificados para a Copa do Mundo de 2026 e como as vagas são divididas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Classificados para a Copa do Mundo de 2026 (até a Data Fifa de março)

Até agora, sete seleções estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos (país-sede)

Canadá (país-sede)

México (país-sede)

Nova Zelândia (classificada pela Oceania)

Irã (classificado pela Ásia)

Japão (classificado pela Ásia)

Argentina (classificada pela América do Sul)

Vagas da Copa do Mundo 2026 por continente

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a FIFA redistribuiu as vagas entre as confederações continentais da seguinte forma:

Ásia (AFC)

8 vagas diretas para a Copa do Mundo

1 vaga por repescagem intercontinental

África (CAF)

9 vagas diretas para a Copa do Mundo

1 vaga por repescagem intercontinental

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

6 vagas diretas (incluindo as três seleções-sede: EUA, Canadá e México) para a Copa do Mundo

2 vagas por repescagem intercontinental

América do Sul (Conmebol)

6 vagas diretas para a Copa do Mundo

1 vaga por repescagem intercontinental

Oceania (OFC)

1 vaga direta para a Copa do Mundo

1 vaga por repescagem intercontinental

Europa (UEFA)

16 vagas diretas para a Copa do Mundo

Sem participação na repescagem intercontinental

Como funcionam os playoffs da Copa do Mundo 2026?

As duas últimas vagas da Copa do Mundo de 2026 serão definidas por meio de um torneio de repescagem intercontinental, que contará com seis seleções:

1 seleção da Ásia (AFC) 1 da África (CAF) 1 da América do Sul (Conmebol) 1 da Oceania (OFC) 2 da Concacaf

O torneio será disputado da seguinte forma:

As quatro seleções com pior posição no ranking da FIFA disputam dois jogos eliminatórios. Os dois vencedores enfrentam as duas seleções mais bem ranqueadas, também em jogos únicos. Os vencedores dessas partidas finais garantem vaga na Copa do Mundo.

Esse mini-torneio será realizado em um ou mais dos países-sede (EUA, Canadá ou México) e também servirá como evento-teste para o Mundial.

Total de vagas para a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 contará com 48 seleções, distribuídas da seguinte forma:

45 vagas via eliminatórias continentais

3 vagas dos países-sede (Estados Unidos, Canadá e México)

2 vagas definidas por meio dos playoffs intercontinentais

Com esse novo formato, mais seleções do mundo todo terão a chance de participar do maior torneio de futebol do planeta — promovendo maior diversidade e competitividade à Copa.