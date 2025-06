A CBF passou orientações para os torcedores que vão acompanhar Brasil x Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A principal delas, por determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), é que as pessoas não compareçam ao estádio com camisas de clubes. A intenção é evitar conflitos por conta de rivalidades clubísticas.

Camisas de qualquer time, seja brasileiro ou gringo, serão proibidas de acessar o perímetro do estádio. Mesmo com ingresso, o torcedor não terá acesso à Neo Química Arena. Uniformes das seleções do Brasil e Paraguai estão autorizados.

Para o confronto válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, um novo esquema de segurança será colocado em prática pelas autoridades de São Paulo. Será criado um perímetro de checagem dos ingressos, consequentemente a utilização ou não de camisas de times de futebol também será conferida pela polícia. Torcedores sem entrada serão proibidos de circular na área externa do estádio do Corinthians. Vale lembrar que os portões serão abertos às 19h45, duas horas antes do início da partida.

A mesma medida havia sido tomada pelas autoridades para o confronto entre a Seleção Brasileira Feminina e o Japão, no último dia 30 de maio, também na Neo Química Arena. No mesmo local, no ano passado, o jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers também teve a mesma proibição.

Em caso de vitória diante do Paraguai e uma derrota da Venezuela para o Uruguai, o Brasil estará classificado para a Copa do Mundo de 2026. Um dado curioso sobre o duelo é que, além de ser a estreia em solo brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti vai completar 66 anos nesta terça-feira.

