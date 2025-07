O arremesso de peso usa um projétil esférico lançado com as mãos.

O atletismo reúne algumas das provas mais tradicionais e técnicas dos Jogos Olímpicos, incluindo modalidades que envolvem força, coordenação e precisão. Entre elas estão o arremesso de peso, o lançamento de disco e o lançamento de martelo, que costumam ser confundidos por quem não está familiarizado com os detalhes das regras e das ferramentas usadas em cada uma dessas disputas. Qual a diferença entre arremesso de peso, disco e martelo? O Lance! explica.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora todas envolvam o ato de lançar um objeto o mais longe possível, cada prova tem características distintas: o peso é um projétil esférico arremessado com as mãos; o disco é um implemento achatado e giratório; o martelo é uma esfera metálica presa a um cabo com empunhadura. Além disso, o movimento técnico, o círculo de arremesso e os critérios de medição também variam entre elas.

O desempenho nessas provas depende de uma combinação de força explosiva, técnica refinada e controle corporal. Por isso, os atletas passam anos aperfeiçoando seus movimentos dentro do círculo, além de desenvolverem treinos específicos para potência muscular e equilíbrio. Cada centímetro conta, e um erro de posicionamento pode anular toda uma tentativa.

A seguir, você vai entender quais são as diferenças entre arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de martelo, com explicações claras sobre os equipamentos utilizados, a mecânica de execução e as regras oficiais que regem cada uma dessas provas no atletismo mundial.

Qual a diferença entre arremesso de peso, disco e martelo?

Apesar de serem disputadas em áreas circulares semelhantes, as três provas possuem diferenças fundamentais em relação ao tipo de implemento utilizado, à técnica de lançamento e às regras específicas de cada modalidade. Abaixo, detalhamos cada uma:

Arremesso de peso

Implemento:

Uma esfera de metal maciço, chamada de “peso”

7,26 kg para homens / 4 kg para mulheres

Deve ser empurrada com uma das mãos, partindo do ombro

Técnica:

O movimento consiste em empurrar o peso, e não arremessá-lo com balanço

O atleta inicia o movimento dentro de um círculo de 2,135 metros de diâmetro, com uma pequena mureta na frente chamada de “toeboard”

Existem duas técnicas principais: o glide (movimento linear) e o spin (giro sobre o eixo)

Regras principais:

O peso deve ser arremessado partindo do pescoço ou ombro

O atleta não pode pisar fora do círculo, nem sair pela frente após o arremesso

A medição é feita da borda interna da mureta até a primeira marca deixada pelo peso no chão

Lançamento fora da área demarcada ou queda do atleta resulta em tentativa inválida

Lançamento de disco

Implemento:

Um disco achatado, de bordas metálicas e núcleo de madeira ou fibra

2 kg para homens / 1 kg para mulheres

Lançado com giro do corpo para ganhar impulso

Técnica:

O atleta realiza de 1 a 1,5 giro completo dentro de um círculo de 2,50 metros de diâmetro, usando o movimento rotacional para gerar força angular O disco é lançado com o braço estendido, exigindo grande controle do ponto de soltura

Regras principais:

O disco deve pousar dentro de um setor delimitado de 34,92° O atleta deve permanecer no círculo até o disco atingir o solo e sair pela parte traseira O lançamento é medido do centro do círculo até o ponto de contato inicial no solo Caso o disco escape durante o giro ou seja lançado fora do setor, a tentativa é anulada

Lançamento de martelo

Implemento:

Uma esfera metálica presa a um cabo de aço com empunhadura

7,26 kg para homens / 4 kg para mulheres

O cabo mede cerca de 1,2 metros, aumentando o raio da trajetória

Técnica:

O atleta realiza de 3 a 4 voltas completas dentro do círculo de 2,135 metros O martelo é girado acima da cabeça e ao redor do corpo com os dois braços, ganhando velocidade antes da liberação A complexidade do movimento exige equilíbrio, sincronia e técnica refinada

Regras principais: