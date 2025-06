Escalação do Brasil: Ancelotti prepara novidades contra o Paraguai

O técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças na escalação do Brasil contra o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será a segunda sob o comando do italiano e ganha contornos de reabilitação após o empate sem gols com o Equador na última quinta-feira (5).

continua após a publicidade

➡️Último treino da Seleção Brasileira tem papo de Ancelotti com jogadores

Nos treinamentos, o técnico italiano ensaiou duas alterações. No ataque, Raphinha, que cumpriu suspensão na partida anterior, assume a vaga de Estêvão, e Matheus Cunha substitui Richarlison.

A provável escalação de Ancelotti para Brasil x Paraguai é a seguinte: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Jr.

continua após a publicidade

Gabriel Martinelli entrou durante a partida contra o Equador e deve ganhar um espaço na equipe titular contra o Paraguai (Foto: Rodrigo Buendia)

➡️Galvão fala sobre jogador da Seleção Brasileira: ‘É o novo Ronaldinho Gaúcho’

Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (9), na Neo Química Arena, palco do jogo contra o Paraguai, Carlo Ancelotti abordou o retorno de Raphinha à Seleção. O atacante do Barcelona, que não pôde jogar contra o Equador devido a suspensão, é visto como reforço fundamental para o setor ofensivo.

➡️Casagrande revela surpresa que Ancelotti teve com a Seleção Brasileira

Questionado sobre quem daria espaço a Raphinha no time, Ancelotti não cravou um nome, mas fez questão de exaltar o atleta.

— Sim, Raphinha está de volta. É uma boa notícia para nós, porque, como mostrou na última temporada, ele tem o desejo e o potencial de se tornar um dos melhores jogadores do momento no futebol. Isso vai nos ajudar muito — declarou o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ancelotti reforçou a importância do confronto e a expectativa com a presença de Raphinha.

— Temos um jogo importante amanhã. Precisamos fazer uma boa partida, nos aproximar da classificação, e a presença de Raphinha será muito importante para isso — completou o treinador.