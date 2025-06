Quanto custam os ingressos para Brasil x Paraguai? Veja valores

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida marcará também a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção em solo brasileiro, o que tem aumentado a procura por ingressos.

Os preços, no entanto, não são nada populares. As entradas variam de R$ 100 (meia-entrada no setor norte) a R$ 450 (setor oeste inferior corner).

🎟️ Preços dos ingressos de Brasil x Paraguai

Veja os valores dos ingressos divulgados pela CBF:

Setor Norte : R$ 200 (R$ 100 meia)

: R$ 200 (R$ 100 meia) Setor Sul : R$ 250 (R$ 125 meia)

: R$ 250 (R$ 125 meia) Leste Superior Lateral : R$ 300 (R$ 150 meia)

: R$ 300 (R$ 150 meia) Leste Superior Central : R$ 300 (R$ 150 meia)

: R$ 300 (R$ 150 meia) Oeste Superior : R$ 350 (R$ 175 meia)

: R$ 350 (R$ 175 meia) Leste Inferior Lateral : R$ 350 (R$ 175 meia)

: R$ 350 (R$ 175 meia) Leste Inferior Central : R$ 350 (R$ 175 meia)

: R$ 350 (R$ 175 meia) Oeste Inferior Corner: R$ 450 (R$ 225 meia)

Os bilhetes estão à venda exclusivamente pela plataforma Bilheteria Digital, e o segundo lote — liberado no último sábado (7) — já está esgotado. Existe a possibilidade de um novo lote ser liberado no dia do jogo.

🚨 Atenção às regras de acesso

A CBF informou que não será permitida a entrada de torcedores com camisas de clubes de futebol. A medida visa garantir a segurança e evitar conflitos nas arquibancadas. Apenas camisas da Seleção Brasileira ou roupas neutras serão autorizadas.

A expectativa é de casa cheia para ver o primeiro jogo de Ancelotti diante da torcida brasileira. A vitória é importante para que o Brasil se mantenha confortável na zona de classificação direta para a Copa de 2026.

