Jogo foi um massacre tático e emocional, com domínio total do Santos

Na tarde de 8 de dezembro de 2019, a Vila Belmiro foi palco de uma das atuações mais impressionantes de um time brasileiro na temporada. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos de Jorge Sampaoli deu um verdadeiro baile no Flamengo de Jorge Jesus, goleando por 4 a 0 com direito a intensidade máxima, domínio tático e provocações de todos os lados. Embora o Rubro-Negro já estivesse consagrado campeão nacional e da Libertadores, foi completamente engolido pelo time da casa, que carimbou a faixa do adversário de forma implacável. O Lance! relembra Santos 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2019.

Santos 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2019

O jogo prometia ser uma celebração dupla. De um lado, o Flamengo chegava como campeão antecipado, com uma invencibilidade de 28 partidas e um elenco histórico. Do outro, o Santos já garantido como vice-campeão, buscando terminar a temporada com uma atuação de respeito diante da torcida. Mas o que se viu na Vila foi muito mais do que um jogo festivo. Foi um massacre esportivo, técnico e psicológico, com domínio santista desde o primeiro minuto até o apito final.

Sánchez, em tarde inspirada, foi o maestro da partida. O uruguaio marcou duas vezes, comandou o meio-campo com autoridade e ainda teve participação direta em diversas outras jogadas ofensivas. Marinho abriu o placar com seu chute característico, e Sasha marcou o terceiro em jogada aérea. O toque final veio novamente com Sánchez, aproveitando a fragilidade da defesa rubro-negra e confirmando o 4 a 0. O placar poderia ter sido ainda mais elástico, não fosse pelas defesas de Diego Alves e pela trave, que salvou em chutes de Jorge e Soteldo.

A derrota, embora não tirasse nada do Flamengo em termos de conquista, teve um sabor amargo. Foi a pior da equipe de Jorge Jesus em todo o Brasileirão 2019, e justamente diante do segundo colocado. O que se esperava como um encontro equilibrado entre os dois melhores times da competição acabou revelando uma disparidade momentânea — dessa vez, a favor do Santos.

O baile santista e o colapso rubro-negro: domínio total na Vila

A expectativa era de um confronto equilibrado, mas logo ficou claro que o Santos não estava para brincadeira. Com marcação alta, troca de passes veloz e muita intensidade, o time da casa não deu espaço para o adversário respirar. Aos 14 minutos, Marinho recebeu na ponta direita, cortou para o meio e soltou a bomba para abrir o placar. Aos 22, Sánchez ampliou, aproveitando sobra dentro da área. E ainda no primeiro tempo, o Peixe poderia ter feito mais. Diego Alves salvou o Flamengo em pelo menos duas oportunidades, enquanto Soteldo infernizava o lado direito da defesa carioca.

O Flamengo, por sua vez, parecia desconectado. Sem Bruno Henrique, que foi substituído por Vitinho ainda no primeiro tempo, e com Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro apagados, o time rubro-negro mal conseguia passar do meio-campo com organização. Rodinei, improvisado na lateral-direita, foi o ponto mais vulnerável e sofreu nas mãos de Soteldo. Jorge Jesus tentava orientar, mas o time estava completamente envolvido.

No segundo tempo, o massacre continuou. Aos 17 minutos, Eduardo Sasha fez o terceiro de cabeça, após cruzamento preciso da esquerda. O Flamengo se entregava emocionalmente, com jogadores como Gabigol irritados e distribuindo faltas. Filipe Luís, Rodinei e o próprio camisa 9 receberam cartões amarelos, evidenciando o nervosismo. Aos 39, Sánchez apareceu livre na área e fechou a conta: 4 a 0, sob aplausos das arquibancadas.

O Santos ainda teve bola na trave com Soteldo e Jorge, além de chances desperdiçadas por Jean Mota e Marinho. Cada ataque era acompanhado de olé da torcida, que fazia questão de lembrar Gabigol — ex-jogador do clube — que a Vila Belmiro ainda sabia provocar. O atacante do Flamengo tentou responder mostrando as tatuagens dos títulos conquistados na coxa, mas foi engolido pelo ambiente hostil e pelo placar.

Ficha técnica: Santos 4 x 0 Flamengo, 38ª rodada do Brasileirão 2019

Data: 8 de dezembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Público: 13.310 pagantes

Renda: R$ 574.130,00

Gols:

• Marinho, aos 14’ do 1º tempo

• Carlos Sánchez, aos 22’ do 1º tempo e aos 39’ do 2º tempo

• Eduardo Sasha, aos 17’ do 2º tempo

Cartões amarelos (Flamengo): Filipe Luís, Gabigol e Rodinei

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Jobson), Carlos Sánchez (Sandry) e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha (Jean Mota). Técnico: Jorge Sampaoli

Flamengo: Diego Alves; Rodinei (João Lucas), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Diego); Gabigol e Bruno Henrique (Vitinho). Técnico: Jorge Jesus