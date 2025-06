Casagrande revela surpresa que Ancelotti teve com a Seleção Brasileira

Nesta terça-feira (10), a Seleção Brasileira entra em campo contra o Paraguai, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Walter Casagrande falou sobre o jogo e contou bastidores de uma conversa com Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

No programa "Galvão e Amigos", na Band, Casagrande revelou uma conversa que teve com o técnico Carlo Ancelotti e revelou uma surpresa que o italiano teve ao chegar na Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Ele está começando a conhecer como é a personalidade de cada um. Ele (Ancelotti) me falou: vou falar uma coisa de comportamento - começou Casagrande.

continua após a publicidade

— Você sabe que hoje, quando você viaja, concentra, os caras ficam só ligados no telefone. Mas, esse grupo aqui, e isso me empolgou, não fica no celular. Eles tão conversando, brincando, vendo TV - completou o jornalista.

SP - SAO PAULO - 09/06/2025 - BRASIL, COLETIVA - Carlo Ancelotti tecnico do Brasil durante coletiva de imprensa antes do treino da equipe realizado no Arena Corinthians. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Ancelotti abre o jogo sobre volta de Raphinha na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti abriu o jogo sobre o retorno de Raphinha a Seleção Brasileira. Contra o Equador, o jogador do Barcelona não foi opção porque estava cumprindo suspensão.

continua após a publicidade

➡️Galvão sobre jogador da Seleção Brasileira: ‘É o novo Ronaldinho Gaúcho’

Ao ser questionado sobre a volta do atleta e sobre "quem daria espaço a ele", o treinador não cravou um nome, mas, ao mesmo tempo, exaltou o atleta. O italiano deu uma coletiva de imprensa na Neo Química Arena, às vésperas de jogo contra o Paraguai.

- Sim, Raphinha está de volta. É uma boa notícia para nós, porque, como mostrou na última temporada, ela tem o desejo e o potencial de se tornar um dos melhores jogadores do momento no futebol. Isso vai nos ajudar muito - exaltou Ancelotti.

- Temos um jogo importante amanhã (hoje). Precisamos fazer uma boa partida, nos aproximar da classificação, e a presença de Raphinha será muito importante para isso - completou o técnico.