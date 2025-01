Ranking WTA: quem é a número do 1 do mundo?

O ranking WTA atualizado em 2025 confirma a liderança de Aryna Sabalenka. A tenista bielorrussa continua no topo com uma performance sólida e 9.956 pontos, mantendo sua posição desde o último ano. A posição reforça o domínio de Sabalenka no circuito feminino, com Iga Świątek, da Polônia, na segunda colocação com 8.120 pontos. O Lance! te mostra o top 20 do tênis feminino.

A norte-americana Coco Gauff fecha o Top 3, com uma pontuação de 6.888, consolidando sua posição entre as melhores do mundo. O ranking reflete a consistência e o desempenho excepcional dessas atletas nos torneios mais importantes do circuito.

Top 20 do ranking WTA

Confira a lista completa com as principais posições do ranking WTA atualizado (em 13 de janeiro de 2025):

1 - Aryna Sabalenka (BLR) - 9,956 2 - Iga Świątek (POL) - 8,120 3 - Coco Gauff (USA) 6,888 4 - Jasmine Paolini (ITA) 5,399 5 - Zheng Qinwen (CHN) 5,325 6 - Jessica Pegula (USA) 4,801 7 - Elena Rybakina (KAZ) 4,723 8 - Emma Navarro (USA) 3,409 9 - Barbora Krejčíková (CZE) 3,213 10 - Daria Kasatkina (RUS) 3,151 11 - Danielle Collins (USA) 3,147 12 - Paula Badosa (ESP) 2,958 13 - Diana Shnaider (RUS) 2,895 14 - Madison Keys (USA) 2,680 15 - Mirra Andreeva (RUS) 2,665 16 - Anna Kalinskaya (RUS) 2,637 17 - Beatriz Haddad Maia (BRA) 2,554 18 - Marta Kostyuk (UKR) 2,364 19 - Donna Vekić (CRO) 2,228 20 - Karolína Muchová (CZE) 2,079

Destaques do ranking

Aryna Sabalenka: Com títulos expressivos e consistência em quadra, Sabalenka é a tenista a ser batida. Iga Świątek: Conhecida por seu domínio no saibro, a polonesa mantém-se como uma das principais rivais da bielorrussa. Coco Gauff: A jovem americana continua sua ascensão meteórica, consolidando-se como uma estrela do esporte. Beatriz Haddad Maia: A brasileira ocupa a 17ª posição, reafirmando sua presença entre as melhores do mundo.

Impacto do ranking no circuito WTA

O ranking define a classificação das tenistas para os principais torneios, como Grand Slams e competições do WTA Finals. A posição também influencia os confrontos diretos e a distribuição das chaves, garantindo uma vantagem estratégica para as jogadoras no topo.