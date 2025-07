Santos x Flamengo pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

Santos e Flamengo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. O duelo entre o Alvinegro Praiano e o Rubro-Negro da Gávea carrega uma rivalidade interestadual que atravessa décadas, marcada por jogos memoráveis, goleadas históricas, atuações de craques como Pelé, Zico, Neymar e Ronaldinho, e um equilíbrio que se mantém até os dias atuais na Série A do Brasileirão. O Lance! apresenta as estatísticas de Santos x Flamengo pelo Brasileirão.

Ao longo de seus 76 encontros pelo Campeonato Brasileiro desde 1971, os números mostram um cenário equilibrado: o Flamengo venceu 31 vezes, o Santos saiu vitorioso em 23 partidas e houve 22 empates. Os cariocas têm uma leve vantagem no número total de gols marcados (89 contra 83), mas o equilíbrio é refletido também nas campanhas em casa e fora, com cada clube tendo conseguido grandes feitos em território adversário.

A Vila Belmiro e o Maracanã já foram palco de duelos inesquecíveis entre as duas equipes. Em casa, o Flamengo venceu 22 dos 40 jogos disputados, enquanto o Santos, mandante em 36 partidas, obteve 14 vitórias — e também protagonizou o último triunfo mais expressivo do confronto: o 4 a 0 em 2019, no famoso “amasso de Sampaoli” sobre o time campeão de Jorge Jesus.

Mais do que os números frios, o confronto Santos x Flamengo é recheado de contextos e histórias. De finais simbólicas de turno a embates entre líderes, confrontos de gerações, duelos de técnicos estrangeiros e partidas que marcaram épocas — como o 5 a 4 de 2011 na Vila, com shows de Ronaldinho e Neymar. O histórico é extenso, variado e cheio de nuances.

Retrospecto de Santos x Flamengo pelo Brasileirão Série A

Ao todo, Santos e Flamengo já se enfrentaram 76 vezes pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Veja o retrospecto geral:

• 31 vitórias do Flamengo (41%)

• 23 vitórias do Santos (30%)

• 22 empates (29%)

• 89 gols marcados pelo Flamengo (média de 1,17 por jogo)

• 83 gols marcados pelo Santos (média de 1,09 por jogo)

Apesar da vantagem numérica do Flamengo em vitórias, o confronto costuma ser equilibrado dentro de campo, e com muitos momentos de alternância de domínio. O time carioca chegou a ficar 10 jogos sem perder para o Santos, enquanto o Peixe acumulou no máximo 4 vitórias consecutivas contra o Rubro-Negro.

Quando analisamos o desempenho fora e dentro de casa, os dados seguem interessantes:

Flamengo mandante (em casa)

• 40 jogos

• 22 vitórias do Flamengo (55%)

• 9 empates (22%)

• 9 vitórias do Santos (22%)

No Rio de Janeiro, o Flamengo domina o histórico como mandante. A maior sequência positiva foi de 3 vitórias seguidas, e o clube marcou gols em 66% das vezes em que atuou contra o Santos pelo Brasileirão. Em contrapartida, o Peixe conseguiu vitórias importantes fora de casa, como em 2009 (2 x 1 no Maracanã) e 2015 (1 x 0 no Engenhão).

Santos mandante (em casa)

• 36 jogos

• 14 vitórias do Santos (39%)

• 13 empates (36%)

• 9 vitórias do Flamengo (25%)

Na Vila Belmiro ou no Pacaembu, o Santos costuma fazer valer o mando de campo. Além do histórico de mais vitórias que o rival como mandante, o clube da Baixada costuma complicar a vida do Flamengo com jogos intensos e públicos engajados. O ápice foi o 4 a 0 de 2019, última rodada do campeonato, com show de Carlos Sánchez, Soteldo, Sasha e Marinho.

Números complementares e curiosidades do confronto

• Jogo com mais gols: Santos 4 x 5 Flamengo (2011) – 9 gols

• Maior vitória do Santos: 5 x 0 em 1983

• Maior vitória do Flamengo: 5 x 1 em 1982

• Mais gols em sequência: Ronaldinho (3 gols em 2011) e Zico (também com hat-trick em 1979)

• Invencibilidade mais longa: Flamengo – 10 jogos (período entre 2016 e 2021)

• Confronto direto em mata-mata de Libertadores: 2020 (quartas de final) – Santos eliminado

Além das estatísticas, o duelo tem peso emocional. Gabigol, revelado no Santos, passou a ser figura central dos jogos desde que chegou ao Flamengo. Em diversos reencontros na Vila, protagonizou episódios polêmicos com provocações à torcida santista, que revidou nas redes sociais e no estádio com vaias e ironias.

Já na parte técnica, os encontros entre Jorge Jesus e Sampaoli em 2019, dois treinadores estrangeiros com estilos intensos e ofensivos, foram vistos como embates de filosofias modernas no futebol brasileiro. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã no primeiro turno, mas foi atropelado no segundo turno, no histórico 4 a 0 santista.

O retrospecto tende a seguir equilibrado, e cada novo encontro entre Santos e Flamengo carrega a possibilidade de uma nova história inesquecível. Seja no calor da Vila ou no Maracanã lotado, esse clássico interestadual segue sendo um dos mais atraentes do calendário nacional.