O Brasil é conhecido por sua tradição no futebol internacional, especialmente em categorias de base, revelando grandes talentos que brilharam no cenário mundial. Desde Pelé até Neymar, o país se orgulha de ter produzido craques que encantaram torcedores ao redor do mundo. O sucesso das seleções de base sempre foi um reflexo da qualidade técnica e da riqueza de talentos disponíveis, o que torna as falhas ainda mais surpreendentes quando ocorrem. O Lance! relembra as gerações do Brasil fora da Copa do Mundo sub-20.

No entanto, nem todas as gerações conseguiram manter o sucesso esperado. O futebol é um esporte imprevisível, e mesmo seleções repletas de promessas podem encontrar dificuldades em competições decisivas. Erros táticos, falta de entrosamento, pressão psicológica e até fatores externos podem influenciar diretamente o desempenho de uma equipe.

Algumas campanhas da Seleção Brasileira Sub-20 resultaram em eliminações precoces no Campeonato Sul-Americano, impedindo a classificação para a Copa do Mundo da categoria. Esses momentos frustrantes contrastam com a história vitoriosa do Brasil e servem como lições importantes para o desenvolvimento do futebol nacional. Vamos relembrar essas gerações e entender o que deu errado em cada uma delas.

Brasil fora da Copa do Mundo Sub-20: quando isso aconteceu?

1979: Quarta colocação e fora da Copa do Mundo Sub-20

O Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 1979 foi realizado no Uruguai, com a participação de nove seleções. O Brasil, apesar de ter mostrado um bom desempenho na fase de grupos, não conseguiu se classificar para o Mundial do Japão. A equipe terminou na quarta colocação, atrás de Uruguai, Argentina e Paraguai, que garantiram as vagas para a Copa do Mundo Sub-20. A Argentina tinha Maradona e Ramón Diaz.

Na fase de grupos, o Brasil enfrentou desafios difíceis, incluindo um empate com o Paraguai e derrotas para Colômbia e Uruguai na fase final. A equipe teve uma campanha irregular, que culminou na eliminação precoce, frustrando as expectativas dos torcedores.

Escalação do Brasil sub-20 na última partida: Marolla, Lótti, Márcio, Vágner e Chico Assis. Deinha, Rodnei e Cesar (Gersinho) Jorginho, Robertinho e Anchieta (Éverton). Técnico: Mário Travaglini.

2013: Eliminação precoce na fase de grupos

Em 2013, o Brasil teve um desempenho abaixo do esperado no Sul-Americano Sub-20, disputado na Argentina. Inserido no Grupo B, o Brasil enfrentou seleções como Peru, Uruguai, Equador e Venezuela. A campanha foi marcada por uma vitória, um empate e duas derrotas, resultando na eliminação ainda na fase de grupos.

O Brasil começou empatando com o Equador e perdeu para o Uruguai na segunda rodada. Apesar da vitória contra a Venezuela, a derrota para o Peru na última rodada decretou a eliminação. O resultado foi uma grande decepção para uma geração que contava com jogadores promissores, mas que não conseguiu mostrar seu potencial em campo.

Escalação do Brasil Sub-20 no último jogo: Luiz Gustavo; Igor Julião, Luan, Dória e Mandur; Misael, Lucas Cândido, Rafinha e Felipe Anderson (Mattheus); Leandro (Adryan) e Bruno Mendes. Técnico: Emerson Ávila.

2017: Quinto lugar e fora da Copa do Mundo Sub-20

O Sul-Americano Sub-20 de 2017, realizado no Equador, trouxe mais uma decepção para o Brasil. A equipe até avançou para o hexagonal final, mas terminou na quinta colocação, fora da zona de classificação para o Mundial da categoria.

Apesar de contar com talentos como Richarlison e Felipe Vizeu, o Brasil teve uma campanha irregular, com empates e derrotas decisivas. O time não conseguiu superar adversários diretos, como Uruguai, Argentina e Venezuela, e acabou ficando de fora da Copa do Mundo Sub-20, aumentando a lista de gerações que não conseguiram atingir o objetivo.

Time-base do Brasil: Lucas Perri (Caíque); Dodô, Gabriel (Lyanco), Robson (Léo Santos) e Guilherme Arana; Douglas Luiz (Maycon), Caio Henrique e Matheus Sávio; David Neres (Léo Jabá), Richarlison e Felipe Vizeu. Técnico: Rogério Micale.