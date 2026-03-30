A farmacêutica Cimed, patrocinadora do Palmeiras, lançou uma linha exclusiva de produtos licenciados do clube, que inclui hidratante labiai, desodorante, shampoo e multivitamínico. O anúncio faz parte do processo de ampliação da parceria assinada no final de 2025 com a empresa de João Adibe, empresário declaradamente palmeirense e que faz alto investimento na equipe através das marcas do seu grupo.

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Um dos produtos que mais geraram reação nas redes sociais é o Carmed Palmeiras, hidratante labial sabor cereja que tem a marca do clube estampada na embalagem. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, publicou um vídeo em seu perfil nas redes anunciando o novo item palmeirense. Segundo anúncio da equipe, a dirigente teve participação ativa na elaboração do projeto dos produtos.

No total, são quatro linhas lançadas em collab com o time paulista. Além da Carmed, estão inclusas a Super, de cuidado e higiene bucal, João e Maria, voltada para o público infantil, e Lavitan, de suplementos vitamínicos. Leila Pereira destacou a importância da parceria e exaltou o peso da parceria com a Cimed.

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- É com imensa alegria que estamos disponibilizando aos nossos milhões de torcedores e torcedoras esta linha especial de produtos desenvolvida com todo carinho pela Cimed, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. Tenho certeza de que a Família Palmeiras ficará muito satisfeita com a qualidade dos itens de saúde e beleza que a nossa parceria está proporcionando - afirmou.

João Adibe Marques destacou que o lançamento prevê não só a chegada de novos produtos, mas também a criação de ações voltadas à experiência dos torcedores do Palmeiras, além de conteúdos para as redes sociais e eventos.

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- O nosso formato de patrocínio com o Palmeiras vai muito além de contrato tradicional. Estamos totalmente integrados com a estratégia do clube, além de termos uma forte conexão com a torcida, proporcionando experiências personalizadas dos nossos produtos - completou Adibe.

Cimed lança produtos exclusivos em parceria com o Palmeiras. (Foto: Divulgação)

Contrato milionário entre Cimed e Palmeiras

O contrato assinado em 2025 prevê o investimento de R$ 57 milhões até o fim de 2027, entre valores fixos e variáveis, mas pode ser alavancado até o tempo final da parceria. Inicialmente, a Cimed passou a estampar a região da omoplata em todas as camisas de jogo, treino e viagem do Alviverde, além de estar presente na mala utilizada pelos médicos do clube durante as partidas.

Entretanto, João Adibe confirmou em entrevista ao Lance! na época que não descartava a criação de produtos licenciados com o clube, já que a Cimed tem em seu cardápio diversas collabs com marcas de diferentes mercados.

- Carmed do Palmeiras? Não acho uma má ideia - comentou, de forma humorada, ao ser questionado pela reportagem ao citar o leque de possibilidades com o novo contrato de patrocínio assinado entre a empresa e o clube.

Ao ser questionado sobre uma possível prorrogação do atual vínculo, Adibe deixou o futuro em aberto, mas afirmou que as partes devem se reunir seis meses antes do término do contrato para conversar e, quem sabe, ampliá-lo. O plano inicial é permanecer como parceiro comercial durante o segundo mandato da presidente Leila Pereira, que se encerra em dezembro de 2027.