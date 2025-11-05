menu hamburguer
Palmeiras

Patrocinador do Palmeiras detalha acordo e afirma: 'Valor não tem limite'

CEO da Cimed, João Adibe concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e explicou os próximos passos da relação da empresa com o clube paulista

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
06:40
João Adibe, CEO da Cimed, ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Daniel Fernandes)
João Adibe, CEO da Cimed, ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Daniel Fernandes)
O Palmeiras firmou recentemente um acordo de patrocínio com a Cimed, e João Adibe, CEO da empresa, explicou que a camisa amarela, terceiro uniforme utilizado pela equipe nesta temporada, teve influência direta na concretização do negócio.

+ Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo

Ao se deparar com o novo uniforme, que tem as mesmas cores de sua marca, Adibe afirmou ter tido um "estalo" para reativar a parceria. Entre setembro de 2022 e fevereiro de 2024, o nome da companhia estampou as mangas do uniforme da equipe feminina e o peito dos times de base de futsal do Alviverde.

- Quando vi o uniforme amarelo pela TV, ele me chamou atenção na hora. Amarelo com amarelo (brincou, em referência ao mesmo tom de cores de sua empresa e do uniforme). Na hora, entrei em contato com o Everaldo (Coelho, diretor de marketing do Palmeiras) e, em cerca de uma semana, o negócio estava fechado - afirmou João Adibe Marques, em entrevista exclusiva ao Lance!.

O acordo entre o Palmeiras e a empresa do ramo farmacêutico prevê o pagamento de R$ 57 milhões até o fim de 2027, entre valores fixos e variáveis. O montante final da parceria, porém, pode superar com folga o valor divulgado inicialmente entre as partes.

A Cimed passou a estampar, no fim de outubro, a região da omoplata em todas as camisas de jogo, treino e viagem do Alviverde, além de estar presente na mala utilizada pelos médicos do clube durante as partidas.

- Existe o valor de R$ 57 milhões, mas pode ultrapassar por muito. Existe o dinheiro e os royalties. Dependendo do volume de vendas dos produtos (atrelados ao Palmeiras)... não tem limite - explicou ao detalhar a parceira.

Entre os produtos licenciados que darão retorno financeiro ao Palmeiras aparecem algumas das linhas de maior destaque da empresa, como o Carmed (hidratantes labiais) e João e Maria (linha de cuidados infantis).

- Carmed do Palmeiras? Não acho uma má ideia - comentou, de forma humorada, ao ser questionado sobre uma possível ativação especial após a decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo.

Além do Palmeiras, a Cimed também patrocina, no futebol, o Cruzeiro e a Seleção Brasileira, com a qual entrará em seu terceiro ciclo de Copa do Mundo. Apesar de não revelar detalhes, Adibe assegurou que planeja realizar algumas ativações especiais em solo norte-americano, inclusive com jogadores convocados da Amarelinha.

João Adibe, CEO da Cimed, patrocinador do Palmeiras, concedeu entrevista ao Lance
CEO da Cimed, patrocinadora do Palmeiras, João Adibe concedeu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contrato com o Palmeiras e possível extensão

Ao ser questionado sobre uma possível prorrogação do atual vínculo, Adibe deixou o futuro em aberto, mas afirmou que as partes devem se reunir seis meses antes do término do contrato para conversar e, quem sabe, ampliá-lo.

O plano inicial é permanecer como parceiro comercial durante o segundo mandato da presidente Leila Pereira, que se encerra em dezembro de 2027. Apesar do bom relacionamento com a mandatária e seus diretores, Adibe afirma não se envolver de forma alguma com o futebol, limitando sua atuação ao fomento do acordo comercial com o clube paulista.

- Eu não me envolvo com o futebol (do Palmeiras). Existem pessoas competentes lá dentro, capacitadas para isso - afirmou, ao mesmo tempo que elogiou o trabalho da presidente Leila Pereira.

Ele descartou realizar movimento semelhante ao realizado pela principal parceira comerical do rival, que auxiliou na contratação do holandês Memphis Depay. A divisão do montante total de R$ 57 milhões fica a cargo do Palmeiras e seus profissionais e cabe a eles coordenarem o fluxo de repasso para o futebol masculino, feminino e base"

- quem cuida do dinheiro é o clube - ressaltou, ao mesmo tempo que elogiou o processo de recuperação financeiro realizado por antigos presidentes nos últimos anos, como Mauricio Galiotte e Paulo Nobre. Ainda aproveitou para elogiar o diretor de futebol Anderson Barros, principalmente pelas movimentações recentes nas janelas de transferências.

Mesmo com histórico de apoiar outras modalidades além do futebol, o CEO da Cimed afirmou ser "um ano de Copa do Mundo" e "momento de focar no futebol" e descartou, ao menos a curto prazo, investir em demais esportes dentro do Palmeiras.

Na última década, o clube chegou a ter uma equipe disputando o NBB, principal competição de basquete no Brasil

