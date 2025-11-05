Patrocinador do Palmeiras detalha acordo e afirma: 'Valor não tem limite'

O Palmeiras firmou recentemente um acordo de patrocínio com a Cimed, e João Adibe, CEO da empresa, explicou que a camisa amarela, terceiro uniforme utilizado pela equipe nesta temporada, teve influência direta na concretização do negócio.

continua após a publicidade

+ Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo

Ao se deparar com o novo uniforme, que tem as mesmas cores de sua marca, Adibe afirmou ter tido um "estalo" para reativar a parceria. Entre setembro de 2022 e fevereiro de 2024, o nome da companhia estampou as mangas do uniforme da equipe feminina e o peito dos times de base de futsal do Alviverde.

- Quando vi o uniforme amarelo pela TV, ele me chamou atenção na hora. Amarelo com amarelo (brincou, em referência ao mesmo tom de cores de sua empresa e do uniforme). Na hora, entrei em contato com o Everaldo (Coelho, diretor de marketing do Palmeiras) e, em cerca de uma semana, o negócio estava fechado - afirmou João Adibe Marques, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

O acordo entre o Palmeiras e a empresa do ramo farmacêutico prevê o pagamento de R$ 57 milhões até o fim de 2027, entre valores fixos e variáveis. O montante final da parceria, porém, pode superar com folga o valor divulgado inicialmente entre as partes.

A Cimed passou a estampar, no fim de outubro, a região da omoplata em todas as camisas de jogo, treino e viagem do Alviverde, além de estar presente na mala utilizada pelos médicos do clube durante as partidas.

continua após a publicidade

- Existe o valor de R$ 57 milhões, mas pode ultrapassar por muito. Existe o dinheiro e os royalties. Dependendo do volume de vendas dos produtos (atrelados ao Palmeiras)... não tem limite - explicou ao detalhar a parceira.

Entre os produtos licenciados que darão retorno financeiro ao Palmeiras aparecem algumas das linhas de maior destaque da empresa, como o Carmed (hidratantes labiais) e João e Maria (linha de cuidados infantis).

- Carmed do Palmeiras? Não acho uma má ideia - comentou, de forma humorada, ao ser questionado sobre uma possível ativação especial após a decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo.

Além do Palmeiras, a Cimed também patrocina, no futebol, o Cruzeiro e a Seleção Brasileira, com a qual entrará em seu terceiro ciclo de Copa do Mundo. Apesar de não revelar detalhes, Adibe assegurou que planeja realizar algumas ativações especiais em solo norte-americano, inclusive com jogadores convocados da Amarelinha.

CEO da Cimed, patrocinadora do Palmeiras, João Adibe concedeu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contrato com o Palmeiras e possível extensão

Ao ser questionado sobre uma possível prorrogação do atual vínculo, Adibe deixou o futuro em aberto, mas afirmou que as partes devem se reunir seis meses antes do término do contrato para conversar e, quem sabe, ampliá-lo.

O plano inicial é permanecer como parceiro comercial durante o segundo mandato da presidente Leila Pereira, que se encerra em dezembro de 2027. Apesar do bom relacionamento com a mandatária e seus diretores, Adibe afirma não se envolver de forma alguma com o futebol, limitando sua atuação ao fomento do acordo comercial com o clube paulista.

- Eu não me envolvo com o futebol (do Palmeiras). Existem pessoas competentes lá dentro, capacitadas para isso - afirmou, ao mesmo tempo que elogiou o trabalho da presidente Leila Pereira.

Ele descartou realizar movimento semelhante ao realizado pela principal parceira comerical do rival, que auxiliou na contratação do holandês Memphis Depay. A divisão do montante total de R$ 57 milhões fica a cargo do Palmeiras e seus profissionais e cabe a eles coordenarem o fluxo de repasso para o futebol masculino, feminino e base"

- quem cuida do dinheiro é o clube - ressaltou, ao mesmo tempo que elogiou o processo de recuperação financeiro realizado por antigos presidentes nos últimos anos, como Mauricio Galiotte e Paulo Nobre. Ainda aproveitou para elogiar o diretor de futebol Anderson Barros, principalmente pelas movimentações recentes nas janelas de transferências.

Mesmo com histórico de apoiar outras modalidades além do futebol, o CEO da Cimed afirmou ser "um ano de Copa do Mundo" e "momento de focar no futebol" e descartou, ao menos a curto prazo, investir em demais esportes dentro do Palmeiras.

Na última década, o clube chegou a ter uma equipe disputando o NBB, principal competição de basquete no Brasil