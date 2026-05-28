menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras chega a R$ 1,6 bilhão de receitas, mas aumenta dívida em 25%

Venda de jogadores e direitos de transmissão tiveram crescimento em 2025

Avatar
Vicente Seda
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
Dia 28/05/2026
08:10
Favorite o Lance! no Google
Elenco do Palmeiras treina no Allianz Parque
imagem cameraEstádio rentável e elenco milionário: Palmeiras foi destaque no relatório que analisa finanças do futebol brasileiro (Foto Cesar Greco/ Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

O Palmeiras terminou 2025 sem títulos, mas, fora de campo, com algumas ressalvas, o cenário continua exemplar no futebol brasileiro. O gargalo apontado pelo relatório anual da Galápagos Capital, que traz dados detalhados sobre a indústria do futebol brasileiro, mostra um clube com enorme receita, mas com necessidade de ajustes, especialmente no controle de dívidas operacionais. 

continua após a publicidade

A receita total do clube atingiu R$ 1,605 bilhão em 2025, um aumento de 37% em relação à temporada anterior, com a receita recorrente em R$ 952 milhões, 46% superior a 2024. Porém, a dívida líquida também cresceu 25%, chegando a R$ 1,029 bilhão. A remuneração de funcionários, incluindo jogadores, do Palmeiras também teve um aumento de 51%.

Dados do relatório da Galápagos Capital sobre o Palmeiras

O número preocupante do relatório, no caso do clube alviverde, é o EBITDA recorrente, uma métrica para a capacidade real de geração de caixa operacional, eliminando despesas não recorrentes ou extraordinárias. O resultado em 2025 foi negativo: o EBITDA recorrente foi 41% inferior ao valor de 2024. A dívida operacional atingiu R$ 1,061 bilhão na última temporada, enquanto na anterior era de R$ 728 milhões.

continua após a publicidade

Esse é o único ponto negativo do relatório, que destaca os seguintes fatos positivos:

  • EBITDA positivo na visão total.
  • Dívidas crescem, mas posição de alavancagem segue abaixo dos níveis máximos.
  • Demonstrações financeiras sem ressalvas.
Dados do relatório da Galápagos Capital sobre o Palmeiras

Nas receitas, o aumento mais relevante foi nos valores de transmissão, com salto de R$ 254 milhões em 2024 para R$ 499 milhões no ano passado. O crescimento se deve principalmente à renegociação do contrato com a Libra e à participação no Mundial de Clubes.

O zagueiro Vitor Reis, vendido ao Manchester City e hoje no Girona, da Espanha, rendeu R$ 215 milhões ao Palmeiras (Foto Fabio Menotti / Palmeiras)
O zagueiro Vitor Reis, vendido ao Manchester City e hoje no Girona, da Espanha, rendeu R$ 215 milhões ao Palmeiras (Foto Fabio Menotti / Palmeiras)

Maior parte da receita com venda de jogadores

Mas a maior parte das receitas veio com a negociação de jogadores: R$ 653 milhões, 24,1% acima dos R$ 526 milhões arrecadados em 2024. Só com a venda do zagueiro Vítor Reis ao Manchester City foram 35 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões). O atacante Estêvão foi negociado por um valor ainda maior ao Chelsea: 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na época), mas parte do valor entrou em 2024 e 30% foram para o jogador. No balanço do clube de 2025, constaram R$ 153 milhões de receita pela venda do craque. Já o volante Richard Rios saiu para o Benfica por 27 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões).

continua após a publicidade
Dados do relatório da Galápagos Capital sobre o Palmeiras

Em relação às dívidas, o crescimento dos valores de curto prazo foi bem mais modesto do que o aumento na dívida total, passando de R$ 565 milhões para R$ 623 milhões.

Na rubrica investimentos, o aumento de 15% se reflete primordialmente nos aportes em formação de elenco, que subiram de R$ 665 milhões para R$ 737 milhões de 2024 para 2025. Diante dos dados, o clube recebeu a melhor nota de avaliação dos autores do relatório nos quesitos receitas, dívidas e transparência. A nota negativa ficou por conta do operacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias