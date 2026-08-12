CazéTV sublicencia direitos da La Liga para a SportyNet Acordo divide jogos por rodadas entre as emissoras

O CazéTV sublicenciou os direitos de transmissão de LaLiga para a SportyNet. Conforme apurado pelo Lance!, o acordo permite que a emissora transmita duas partidas por rodada do Campeonato Espanhol desta temporada europeia.

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O canal, que carrega a imagem do influenciador Casimiro Miguel, já buscava no mercado uma parceira para sublicenciar os direitos da competição.

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No novo cenário, a CazéTV ficará com as transmissões de oito partidas por rodada, enquanto a parceira irá transmitir dois jogos. Além do Espanhol, a SportyNet também exibe a temporada do Campeonato Italiano através de um acordo de sublicenciamento com a ESPN.

Luiz Alano é o principal narrador do SportyNet (Foto: Reprodução)

La Liga na CazéTV

Em maio deste ano, o canal anunciou a compra do Campeonato Espanhol pelas próximas seis temporadas. A parceria prevê a exibição de jogos, além de conteúdos extras e melhores momentos nas redes sociais.

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Os conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da CazéTV, com destaque para o YouTube como principal plataforma gratuita de transmissão. Além disso, os jogos e materiais relacionados à liga também estarão disponíveis em outros ambientes digitais e plataformas conectadas.

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