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Por que grandes clubes escolhem marcas que investem em inovação nacional?

Clubes como Vasco, Palmeiras e Paysandu se unem à MotoChefe em um movimento que conecta esporte, tecnologia, mobilidade elétrica e desenvolvimento do mercado brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 10:54
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patrocínio palmeiras
MotoChefe é patrocinador do Palmeiras (Foto: Divulgação)

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No esporte de alto rendimento, os resultados não se constroem só dentro de campo. Eles também dependem de parceiros que compartilham os mesmos valores: compromisso, evolução constante e visão de longo prazo.

É por isso que grandes clubes brasileiros têm buscado cada vez mais marcas que vão além da exposição de logo, empresas que investem no país, geram impacto positivo e ajudam a construir um futuro mais inovador.

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A produção nacional é um dos principais diferenciais nesse cenário. Quando uma empresa mantém fábrica no Brasil e investe em tecnologia, logística e geração de empregos, ela mostra solidez e compromisso com o desenvolvimento do mercado nacional. Isso se traduz em mais agilidade, maior capacidade de atendimento e uma operação preparada para crescer junto com seus parceiros.

Na mobilidade elétrica, esse movimento ganha ainda mais relevância. O setor vive uma transformação acelerada e exige empresas capazes de acompanhar essa evolução com inovação, qualidade e estrutura. Produzir no Brasil significa entender as necessidades do consumidor brasileiro e oferecer soluções pensadas para a realidade do país.

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É nesse contexto que a MotoChefe vem consolidando sua trajetória. Com fábrica na Zona Franca de Manaus, alcançamos um marco de 300 mil produtos vendidos, mais de 90 unidades e 310 revendedores autorizados espalhados pelo Brasil, além de seis centros de distribuição estrategicamente posicionados, a empresa construiu uma operação capaz de atender o mercado com rapidez, tecnologia e pronta entrega.

Esse posicionamento também fortaleceu a presença da marca no esporte. Hoje a MotoChefe faz parte da história de grandes torcidas, patrocinando clubes tradicionais como o Vasco da Gama, Palmeiras e o Paysandu. Mais do que apoiar o esporte, essas parcerias representam uma conexão entre paixão, inovação e desenvolvimento nacional.

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Quando clubes escolhem parceiros que investem na indústria brasileira, também reforçam uma mensagem importante: acreditar no potencial do país e incentivar empresas que ajudam a movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar novas tecnologias.

Esse posicionamento é reconhecido até por nomes que marcaram a história do esporte. Ronaldinho Gaúcho, embaixador da MotoChefe, representa a conexão entre inovação, autenticidade e alcance global. Sua parceria com a marca reforça um movimento que vai além da mobilidade elétrica, o de aproximar tecnologia, esporte e estilo de vida numa mesma visão de futuro.

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No fim, a inovação não acontece só dentro das fábricas ou nos centros de pesquisa. Ela também nasce das conexões certas. E quando esporte, tecnologia e produção nacional caminham juntos, quem ganha é o Brasil inteiro.

O que atletas e torcedores têm em comum quando o assunto é mobilidade?

À primeira vista, parece que não têm nada a ver: um vive de treino, jogo e concentração, o outro vive de rotina, trabalho e trânsito. Mas, na prática, os dois enfrentam o mesmo desafio todos os dias: se deslocar com eficiência em um país onde isso nunca foi simples.

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Atleta de alto rendimento não pode perder tempo parado no trânsito, nem desperdiçar energia em deslocamentos que deveriam servir apenas para levá-lo ao próximo compromisso. O torcedor também não. Sai do trabalho, enfrenta congestionamentos, transporte lotado ou o alto custo do combustível, tudo para chegar ao estádio, encontrar os amigos ou simplesmente cumprir a rotina com mais liberdade.

É nesse momento que a mobilidade deixa de ser apenas um detalhe logístico e passa a fazer parte da performance. Seja dentro de campo ou na vida real, rapidez, economia e praticidade deixam de ser diferenciais e se tornam necessidades.

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É justamente essa realidade que aproxima atletas, torcedores e a MotoChefe. Ao lado de Ronaldinho Gaúcho e como patrocinadora oficial de clubes como Vasco da Gama, da Sociedade Esportiva Palmeiras e Paysandu Sport Club a marca reforça um posicionamento que vai além do esporte: tornar a mobilidade elétrica mais acessível, inteligente e eficiente para quem vive a cidade todos os dias.

No fim, o que conecta atletas e torcedores não é apenas a paixão pelo esporte. É a busca pela liberdade de chegar mais longe, gastar menos tempo no trânsito e contar com uma solução que acompanhe o ritmo da vida. É por isso que a MotoChefe investe em produção nacional, tecnologia e uma linha completa de veículos elétricos pensados para diferentes estilos de rotina. Porque, quando a mobilidade funciona de verdade, sobra mais tempo para viver o que realmente importa.

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