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Quais são os jogos mais caros das quartas da Copa do Brasil? Veja ranking e valores

Com três clássicos estaduais, fase mata-mata reúne elencos bilionários; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
12/08/2026 13:32
Atualizado há 2 minutos
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na última terça-feira (11). O sorteio, importante para conhecer os quatro duelos da fase eliminatória e o caminho até a final, foi marcado por estabelecer três clássicos regionais: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Palmeiras x Santos. Por fim, Vasco x Vitória farão a outra partida. 

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Com todos os oito integrantes disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera o aspecto financeiro. O clube paulista é o mais valioso desta fase, avaliado em € 232,48 milhões (R$ 1,38 bilhão). Na outra ponta, o Vitória apresenta o menor valor de mercado da chave, com cifras estimadas em € 43,53 milhões (R$ 258,76 milhões).

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Clássico paulista: a cifra bilionária que cerca o duelo

O embate entre Palmeiras e Santos coloca frente a frente uma rivalidade centenária. Ao todo, os clubes se enfrentaram apenas em duas oportunidades na Copa do Brasil, e em ambas o Alviverde saiu vencedor. Porém, além disso, o duelo será marcado pelas cifras fora de campo, sendo o confronto mais valioso das quartas de final, com valor de € 329,68 milhões (R$ 1,96 bilhão).

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O Verdão enfrentará o Peixe, quinto time mais valioso do torneio, avaliado em € 97,20 milhões (R$ 580,20 milhões). A cifra bilionária da partida também é impulsionada pelo atacante Vitor Roque, jogador de maior valor do duelo e da competição, estimado em € 38 milhões (R$ 226,83 milhões). Os dados pertencem ao Transfermarkt, plataforma especializada em finanças do futebol.

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Rivalidades estaduais impulsionam valores das quartas

Além do embate paulista, outros dois duelos locais movimentam as finanças do torneio. O clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG figura como a segunda partida de maior valor financeiro das quartas de final da Copa do Brasil, somando € 256,05 milhões (R$ 1,52 bilhão). Em seguida, o Gre-Nal entre Grêmio e Internacional alcança a marca de € 169,75 milhões (R$ 1,01 bilhão).

Vasco x Vitória: a única partida fora dos clássicos

O único embate que não envolve rivais do mesmo estado colocará Vasco e Vitória frente a frente. A equipe carioca ocupa o posto de terceiro plantel mais valioso desta fase, atrás apenas de Palmeiras e Cruzeiro, com elenco cotado em € 108,85 milhões (R$ 649,74 milhões). Por outro lado, com o Vitória figurando como a equipe de menor valor de mercado da chave, o confronto fecha o ranking com a menor cifra somada do torneio.

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Veja o ranking dos jogos mais valiosos das quartas de final da Copa do Brasil 2026

    1.
  1. Palmeiras (€ 232,48 milhões) x Santos (€ 97,20 milhões) = € 329,68 milhões (R$ 1,96 bilhão);
    2. 2.
  2. Cruzeiro (€ 166,90 milhões) x Atlético-MG (€ 89,15 milhões) = € 256,05 milhões (R$ 1,52 bilhão);
    3. 3.
  3. Grêmio (€ 97,85 milhões) x Internacional (€ 71,90 milhões) = € 169,75 milhões (R$ 1,01 bilhão);
    4. 4.
  4. Vasco (€ 108,85 milhões) x Vitória (€ 43,53 milhões) = € 152,83 milhões (R$ 912,26 milhões).
Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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