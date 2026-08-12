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Luis Roberto celebra retorno em Cruzeiro x Flamengo: 'Especial'

Narrador estava afastado por problema de saúde

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 15:52
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O narrador estará afastado nos próximos meses, ficando fora da Copa (Foto: Divulgação/Globo)
Luis Roberto é o principal narrador da Globo desde a saída de Galvão Bueno (Foto: Divulgação/Globo)

Luis Roberto está de volta às atividades profissionais e celebrou seu retorno como narrador da partida desta quarta-feira (12), entre Cruzeiro e Flamengo, pela Copa Libertadores. O comunicador, que estava afastado desde abril para o tratamento de um câncer na região cervical, não participou da cobertura da Globo na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, Luis Roberto comemorou a oportunidade de estar ao lado dos companheiros novamente e de estar presente no Mineirão para um grande clássico do futebol nacional. O narrador relatou a tensão do tratamento feito ao longo dos últimos meses e mostrou-se feliz com a chance de obter a cura.

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— Chegou o dia! É dia de voltar pro trabalho! A vida está me presenteando com essa chance de ter o convívio dos companheiros, de voltar para um estádio, para um palco tão especial, lotado, como é o Mineirão. E logo num clássico desse tamanho, dois gigantes da América: Cruzeiro e Flamengo, pela visceral Libertadores — iniciou Luis Roberto.

— Foram quatro meses de tratamento tenso e intenso, mas eu tenho a chance de buscar a cura e estar de volta com vocês. Vamos juntos: Cruzeiro e Flamengo! Tempo de recomeçar e tempo de Libertadores da América, é jogão! — encerrou o narrador.

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Veja a publicação do narrador nas redes sociais:

Luís Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores
Luis Roberto vai narrar Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro x Flamengo.

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