PSG e Aston Villa disputam Supercopa da Uefa com abismo financeiro bilionário Diferença entre as equipes passa da casa dos bilhões, e histórico do confronto mostra equilíbrio; saiba mais

A edição desta temporada da Supercopa da Uefa, que será disputada nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), coloca frente a frente PSG e Aston Villa, campeões das principais competições de clubes da Europa. Além de marcar o primeiro troféu da temporada, o confronto expõe a diferença financeira bilionária do time francês em comparação à equipe inglesa.

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O PSG, que derrotou o Arsenal na final da Champions League, chega pela segunda vez consecutiva à Supercopa da Uefa. A equipe pode se tornar a segunda a conquistar a competição em anos seguidos, repetindo o feito do Real Madrid nas edições de 2016 e 2017.

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Por outro lado, o Aston Villa, campeão da Europa League em cima do Freiburg, desembarca para enfrentar o time comandado por Luis Enrique e buscar o segundo troféu da sua história na Supercopa da Uefa. Em 1982, o clube inglês levantou a taça da competição pela primeira vez, em duelo contra o Barcelona.

Taça da Supercopa da Uefa 2026 - (Photo by BARBARA GINDL / APA / AFP) / Austria OUT

PSG x Aston Villa: abismo financeiro

A equipe do PSG, campeã da Champions League em 2025 e 2026, inicia a temporada como a quarta mais valiosa do mundo, avaliada em € 1,39 bilhão (R$ 8,19 bilhões). Já o Aston Villa, que conquistou a Europa League pela primeira vez na história, é o 19º time mais valioso do planeta, cotado em € 530 milhões (R$ 3,12 bilhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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A distância bruta de € 860 milhões (R$ 5,07 bilhões) entre os dois lados reflete o peso do investimento do PSG na formação do seu elenco principal. Em outras palavras, a equipe francesa vale 2,6 vezes mais do que o Aston Villa.

Dados: Transfermarkt PSG X ASTON VILLA VALOR DE MERCADO €1,39 bilhão € 530 milhões

Saiba mais sobre a Supercopa da Uefa

A competição europeia, que completa 51 anos nesta atual temporada, é um torneio anual disputado pelos vencedores da Champions League e da Europa League. No total, o maior campeão da Supercopa da Uefa, é o Real Madrid, que faturou em seis oportunidades: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2024.

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Na atual temporada, a final entre PSG e Aston Villa será disputada na Red Bull Arena, ou conhecida como Stadion Salzburg, em Salzburgo, na Áustria.

A competição é disputada em partida única, o que aumenta a importância de cada lance. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão segue para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. A equipe vencedora assume o título de "supercampeão europeu" do ano.

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Confrontos diretos entre PSG e Aston Villa

PSG e Aston Villa se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para cada lado. O último encontro aconteceu em 2025, pelas quartas de final da Champions League, quando a equipe inglesa venceu o PSG pelo placar de 3 a 2, mas acabou eliminada por ter perdido a partida de ida por 3 a 1.

Data, hora e outras informações

Quando: 12 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília)

Onde: Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.

Transmissão: streaming HBO Max, canal de TV por assinatura TNT e SBT (TV aberta).

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Supercopa da Uefa 2026 entre PSG e Aston Villa - (Foto: BARBARA GINDL / APA / AFP) / Austria OUT

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