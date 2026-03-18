Veja o gol de Palmeiras x Botafogo: Danilo diminui após gol de Arias

Palmeiras e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (18), em duelo importante da sétima rodada do Brasileirão. A partida abre a sequência de jogos do campeonato mais disputado do mundo. Até aqui, o Verdão vai vencendo no Allianz Parque por 2 a 1, com gols de Allan e Arias. Danilo marcou o gol alvinegro. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️Vidente aponta resultado de Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão

➡️Thiago Silva esquenta debate após convocação da Seleção: 'Não pode'

Onde assistir Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premier.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Mirassol por 1 a 0 na última partida, que marcou o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Ao todo, soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Palmeiras ou do Botafogo no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Botafogo, por sua vez, soma apenas três pontos, mas com duas partidas a menos, devido à disputa das fases preliminares da Copa Libertadores, e abre a zona de rebaixamento. No fim de semana, foi derrotado por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo, com o zagueiro Barboza expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Até aqui, o Verdão vai vencendo o duelo e se consolidando cada vez mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira. Veja onde assistir (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)