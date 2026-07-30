Atlético-MG tem adversário definido na Copa Sul-Americana: confira As oitavas de final serão disputada entre os dias 11 e 20 de Agosto

O adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido nesta quarta-feira (29). O Galo enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase da competição.

O adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido nesta quarta-feira (29). O Galo enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase da competição.

A equipe paulista eliminou o Sporting Cristal, do Peru, nos playoffs e garantiu a classificação. No jogo de ida, em Lima, as equipes empataram por 0 a 0. Já na partida de volta, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu por 1 a 0 e confirmou a vaga nas oitavas de final.

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O primeiro duelo entre as equipes brasileiras na competição continental será com mando de campo do Bragantino, em Bragança Paulista. A partida de volta, por sua vez, será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

As datas-base dos confrontos são 12 de agosto para o jogo de ida e 19 de agosto para a volta. A Conmebol ainda definirá as datas e os horários oficiais das partidas.

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Atlético na Sul-Americana

O Atlético garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo B. O Galo somou 10 pontos, dois a mais que o Cienciano, do Peru, e aguardava a definição do adversário, que saiu dos playoffs da competição.

Camisa do Atlético na Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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