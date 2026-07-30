logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Atlético-MG tem adversário definido na Copa Sul-Americana: confira

As oitavas de final serão disputada entre os dias 11 e 20 de Agosto

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 08:13
Favorite o Lance! no Google
Atlético na Arena MRV na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético na Arena MRV na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido nesta quarta-feira (29). O Galo enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido nesta quarta-feira (29). O Galo enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase da competição.

A equipe paulista eliminou o Sporting Cristal, do Peru, nos playoffs e garantiu a classificação. No jogo de ida, em Lima, as equipes empataram por 0 a 0. Já na partida de volta, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu por 1 a 0 e confirmou a vaga nas oitavas de final.

continua após a publicidade

O primeiro duelo entre as equipes brasileiras na competição continental será com mando de campo do Bragantino, em Bragança Paulista. A partida de volta, por sua vez, será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

As datas-base dos confrontos são 12 de agosto para o jogo de ida e 19 de agosto para a volta. A Conmebol ainda definirá as datas e os horários oficiais das partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético na Sul-Americana

O Atlético garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo B. O Galo somou 10 pontos, dois a mais que o Cienciano, do Peru, e aguardava a definição do adversário, que saiu dos playoffs da competição.

Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Atlético na Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alan Franco pode retornar no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez pode ter retorno de titular no Atlético para duelo da Copa do Brasil

Há 2 horas
Cissé em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético terá desfalque de 'motorzinho' diante do Juventude: veja motivo

Há 18 horas
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Natanael 'se transforma' no Atlético e vira peça importante no esquema de Domínguez

Há 21 horas
Atletas do Atlético comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Triunfo diante do Palmeiras impulsiona Atlético na briga pela Libertadores: veja as probabilidades

Há 1 dia
Igor Toledo (Foto: reprodução)

Atlético Mineiro

Atlético confirma a saída de três jovens das categorias de base: veja detalhes

Há 1 dia
Jogadores comemoram gol em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético ganha 'respiro' antes de duelos decisivos na Copa do Brasil: veja programação

Há 1 dia
Mais LANCE!
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético mantém ação de ingressos gratuitos contra o Juventude: veja preços e onde comprar

Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco

Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético apresenta melhor versão do 'estilo Domínguez' e ganha surpresas positivas

Domínguez em Atlético x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: 'Temos que acreditar'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Herói da vitória, Igor Gomes desabafa sobre situação no Atlético: 'Não tem sido fácil'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Palmeiras x Atlético-MG

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê vantagem para o Flamengo cair no Brasileirão

Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG

Falha de Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG choca: 'Terrível'

Victor Hugo, do Atlético-MG, contra o Palmeiras

Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras no Brasileirão

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira esclarece polêmica em Palmeiras x Atlético-MG

Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado com surpresa para enfrentar o Palmeiras: confira

Palmeiras x Atlético-MG. Onde assistir ao jogo pelo Brasileirãp

Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Dodô (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2014; show de Dodô no Pacaembu