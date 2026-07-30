Análise: as boas, más e péssimas notícias do Fluminense no empate com o Bahia Tricolor apresenta melhora em aspectos, mas volta a esbarrar em problemas recorrentes

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O empate por 0 a 0 com o Bahia deixou sinais positivos e preocupações para o Fluminense. Ao mesmo tempo em que a equipe apresentou sinais de melhora em aspectos que vinham sendo motivo de preocupação, voltou a esbarrar em problemas recorrentes e ganhou novas dúvidas para a sequência da temporada.

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Da defesa ao ataque, o resultado no Maracanã deixou boas e muitas más notícias para o Tricolor. Entre desempenhos individuais, retornos importantes e possíveis desfalques, o clássico contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, se torna a prova de fogo para as respostas que Luis Zubeldía tenta encontrar.

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Produção ofensiva existe, mas a eficiência segue em baixa

O Fluminense controlou boa parte da partida e criou oportunidades para sair com a vitória. Foram 25 finalizações, sendo 11 no alvo, além de 2,38 gols esperados (xG) da equipe diante do Bahia, números que indicam uma equipe capaz de chegar ao ataque.

O problema voltou a ser a conclusão das jogadas. Pela segunda rodada consecutiva sem John Kennedy, o Tricolor passou em branco, repetindo a dificuldade vista no empate com o Grêmio. A equipe construiu, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols.

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Hulk ainda não corresponde às expectativas

Um dos principais reforços da janela segue sem justificar a condição de titular. Em sua terceira partida pelo Fluminense, Hulk voltou a ter dificuldades para transformar a produção ofensiva da equipe em gols. Perdeu duas oportunidades claras, apresentou pouco entrosamento com os companheiros e deixou o gramado sob vaias da torcida.

Os números ajudam a explicar a atuação. Foram quatro finalizações (três delas no gol), com duas grandes chances desperdiçadas. Além disso, o atacante teve 34 ações com a bola, 12 perdas de posse, apenas um drible e 67% de aproveitamento nos passes (12 certos em 18 tentativas) durante 75 minutos.

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Na entrevista coletiva após o empate com o Bahia, Zubeldía saiu em defesa de Hulk. O técnico tricolor pediu paciência com o recém-chegado.

— Acredito que todos os jogadores, independentemente do nome, experiência, nível de habilidade ou capacidade, podem precisar de um período de adaptação. Tomamos essa decisão por razões que não vêm ao caso aqui, mas sentimos que era a decisão certa utilizá-lo rapidamente, para que ele se adaptasse o mais rápido possível, visto que ele já havia tido alguns meses para se adaptar aqui, tendo concluído o semestre de treinamento com a equipe antes do início oficial da temporada. Portanto, pareceu-nos lógico que, se a oportunidade surgisse, ele deveria jogar.

— (…) Não podemos julgar ou avaliar um jogador depois de apenas três partidas. Claro, o treinador pode colocar um jogador para jogar, depois outro, mas tudo está acontecendo muito rápido. E não está acontecendo só aqui, está acontecendo em todo lugar.

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Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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John Kennedy retorna e pode ser solução

A baixa eficiência ofensiva pode fazer Zubeldía rever suas opções para o clássico contra o Vasco. Após cumprir suspensão nas partidas diante de Grêmio e Bahia, John Kennedy volta a ficar à disposição.

Artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols, o atacante retorna justamente em um momento em que o setor ofensivo perdeu capacidade de definição. A tendência é que o camisa 9 volte a disputar a vaga no time titular e aumente a concorrência com Hulk e Germán Cano.

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Defesa encerra sequência negativa, mas lesões preocupam

O principal aspecto positivo da noite esteve no sistema defensivo. Depois de 13 partidas consecutivas sofrendo gols, o Fluminense voltou a terminar um jogo oficial sem ser vazado. Mesmo com mudanças forçadas durante a partida, a equipe conseguiu controlar o Bahia e sustentou o empate sem grandes sustos.

Igor Rabello teve participação importante após entrar no decorrer do segundo tempo. Em 28 minutos, somou um corte, uma interceptação, um desarme, duas recuperações de bola e terminou a partida com 94% de aproveitamento nos passes.

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Ao mesmo tempo, o setor saiu ainda mais desfalcado. Freytes deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores e preocupa mais para a sequência do Fluminense. Thiago Silva, que entrou em seu lugar, também precisou ser substituído após sentir um incômodo e será reavaliado.

Os dois se juntam a Millán e Jemmes, que seguem em recuperação. O segundo ainda tem pequenas chances de estar disponível para enfrentar o Vasco.

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A condução de Zubeldía também chama atenção. Mesmo seguindo um controle de carga, Thiago Silva foi acionado antes de Igor Rabello. O treinador só utilizou o reserva após a saída do camisa 3, movimento que indica pouca confiança no jogador de 31 anos.

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Clássico ganha peso para medir respostas

O empate manteve o Fluminense momentaneamente no G-4, mas deixou a sensação de oportunidade desperdiçada. O desempenho apresentou sinais de evolução na defesa, porém reforçou a necessidade de melhorar a eficiência ofensiva.

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Além disso, o plano de jogo de Zubeldía diante do Bahia deixou clara a importância dada aos confrontos com o Vasco. Desde a escalação inicial até as substituições feitas ao longo da partida, o técnico priorizou preservar alguns jogadores ao resultado no Brasileirão. Questionado pelo Lance!, o treinador confirmou o planejamento e elogiou o elenco.

— Sim, foi isso. Já estava planejado. Por quê? Simplesmente porque sim, porque foi assim que foi planejado. Mas precisamos sempre de uma equipe competitiva. Parabenizo os jogadores que estão no banco, que não estão tendo a oportunidade de jogar. Eles estão indo muito bem. Muito bem mesmo. Então, o mais importante aqui, eu acho, foi a recepção da equipe, a oportunidade de gol que ele teve. O rival também estava lá, não estava? Infelizmente, não conseguimos vencer a partida.

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Fluminense e Vasco iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no próximo sábado (1º), no Maracanã. O jogo de volta acontece na quarta-feira (5), no mesmo palco.

Jogadores do Fluminense reunidos antes de duelo com o Bahia no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapres)

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