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Soteldo lamenta empate do Fluminense com o Bahia: 'Deixamos escapar'

Atacante defende Hulk após vaias da torcida no Maracanã

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 01:23
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Soteldo em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Soteldo em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Soteldo lamentou o empate sem gols entre Fluminense e Bahia nesta quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante destacou a evolução defensiva da equipe, que voltou a passar um jogo sem sofrer gols, mas afirmou que o Tricolor desperdiçou a oportunidade de conquistar os três pontos. O venezuelano também saiu em defesa de Hulk, alvo de vaias da torcida, e projetou o confronto contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

➡️ Zubeldía defende titularidade de Hulk no Fluminense: 'Por que não?'

Ao analisar a partida, Soteldo valorizou o desempenho coletivo, principalmente no sistema defensivo, mas lamentou a falta de eficiência no ataque.

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— Fizemos um jogo muito bom coletivamente. A gente vinha tomando gol quase todo jogo, que era algo que a gente queria melhorar, e, graças a Deus, hoje a gente não tomou. Mas deixamos escapar esses três pontos porque tentamos, tentamos, e a bola não entrou — avaliou.

Questionado sobre as vaias recebidas por Hulk durante a partida, o atacante minimizou a situação e demonstrou confiança na recuperação do companheiro. Soteldo também comentou rapidamente a saída de Thiago Silva, substituído com dores no segundo tempo.

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— Não, acredito que ele está bem. O Hulk é um jogador muito experiente. Muitos jogadores aqui passaram por isso. Eu também já passei por isso de ser vaiado um pouco pela torcida, mas é normal. Vamos fazer o melhor para ele começar a fazer gols. Nós acreditamos muito nele, por conta da classe de jogador que ele é. E sobre Thiago, não sei o que aconteceu. A verdade é que a gente não conversou, mas espero que não seja nada — disse.

Com o Brasileirão momentaneamente em segundo plano, o Fluminense volta as atenções para o duelo contra o Vasco, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Soteldo afirmou que o elenco já começa a direcionar o foco para o clássico.

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— Todo jogo a gente procura vencer. Sabemos que é um clássico, a gente vai dar tudo para ficar com esse resultado e com a vaga também. Mas bom, a gente agora muda a cabeça, amanhã a gente pensa o que vai fazer com o treinador. A gente tem que ir com tudo para ganhar, sabendo que são dois jogos, né? Temos que manejar isso da melhor maneira — projetou o atacante.

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Soteldo em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Soteldo em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

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