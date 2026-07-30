logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Domínguez pode ter retorno de titular no Atlético para duelo da Copa do Brasil

Volante volta a ficar disponível após a Copa do Mundo e problemas pessoais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Alan Franco pode retornar no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Franco pode retornar no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético pode ganhar um importante reforço para o confronto contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Alan Franco está próximo de voltar a ser relacionado após a disputa da Copa do Mundo e pode ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (1º), às 19h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético pode ganhar um importante reforço para o confronto contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Alan Franco está próximo de voltar a ser relacionado após a disputa da Copa do Mundo e pode ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (1º), às 19h30 na Arena MRV.

Alan Franco representou a seleção do Equador no Mundial ao lado dos companheiros de Atlético, Angelo Preciado e Alan Minda. O volante foi titular absoluto da equipe comandada por Sebastián Beccacece e iniciou as quatro partidas da seleção entre os 11 titulares. O Equador foi eliminado pelo México nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Após a Copa do Mundo, os jogadores equatorianos receberam alguns dias de descanso. No caso de Alan Franco, porém, o período foi estendido. O meio-campista foi liberado pelo Atlético para resolver questões familiares em seu país e só se reapresentou na última quarta-feira, na Cidade do Galo.

Desde o retorno, o jogador passou por um processo de recondicionamento físico antes de voltar aos treinamentos com o restante do elenco. Caso seja liberado pela comissão técnica, a tendência é que Alan Franco retorne diretamente à equipe titular, formando a dupla de volantes ao lado de Maycon e retomando a vaga ocupada por Tomás Pérez nas últimas partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Titular absoluto de Domínguez

Desde a chegada de Eduardo Domínguez ao Atlético, Alan Franco se consolidou como uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino. O equatoriano foi titular em praticamente todas as partidas em que esteve à disposição da comissão técnica e se tornou um dos jogadores de maior confiança do comandante.

Além da consistência defensiva, o volante se destaca pela versatilidade, intensidade na marcação e capacidade de ocupar diferentes funções dentro do sistema de jogo. Na temporada, Alan Franco já disputou 31 partidas com a camisa do Atlético e segue como um dos principais nomes do elenco alvinegro.

continua após a publicidade
Alan Franco em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Franco em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cissé em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético terá desfalque de 'motorzinho' diante do Juventude: veja motivo

Há 16 horas
Natanael em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Natanael 'se transforma' no Atlético e vira peça importante no esquema de Domínguez

Há 19 horas
Atletas do Atlético comemorando gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Triunfo diante do Palmeiras impulsiona Atlético na briga pela Libertadores: veja as probabilidades

Há 1 dia
Igor Toledo (Foto: reprodução)

Atlético Mineiro

Atlético confirma a saída de três jovens das categorias de base: veja detalhes

Há 1 dia
Jogadores comemoram gol em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético ganha 'respiro' antes de duelos decisivos na Copa do Brasil: veja programação

Há 1 dia
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético mantém ação de ingressos gratuitos contra o Juventude: veja preços e onde comprar

Há 1 dia
Mais LANCE!
Vitor Roque e Lyanco em ação em Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após derrota do Palmeiras, Vitor Roque posta vídeo 'respondendo' Lyanco

Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético apresenta melhor versão do 'estilo Domínguez' e ganha surpresas positivas

Domínguez em Atlético x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez ressalta inteligência do Atlético e destaca: 'Temos que acreditar'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Herói da vitória, Igor Gomes desabafa sobre situação no Atlético: 'Não tem sido fácil'

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Palmeiras x Atlético-MG

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê vantagem para o Flamengo cair no Brasileirão

Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG

Falha de Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG choca: 'Terrível'

Victor Hugo, do Atlético-MG, contra o Palmeiras

Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras no Brasileirão

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira esclarece polêmica em Palmeiras x Atlético-MG

Vestiário Atlético x Palmeiras Nubank Parque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado com surpresa para enfrentar o Palmeiras: confira

Palmeiras x Atlético-MG. Onde assistir ao jogo pelo Brasileirãp

Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Dodô (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2014; show de Dodô no Pacaembu

Palmeiras x Atlético 2025 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Análise: Confrontos equilibrados em mando do Palmeiras dão confiança ao Atlético em busca de surpreender