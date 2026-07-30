Domínguez pode ter retorno de titular no Atlético para duelo da Copa do Brasil Volante volta a ficar disponível após a Copa do Mundo e problemas pessoais

O Atlético pode ganhar um importante reforço para o confronto contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Alan Franco está próximo de voltar a ser relacionado após a disputa da Copa do Mundo e pode ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (1º), às 19h30 na Arena MRV.

O Atlético pode ganhar um importante reforço para o confronto contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Alan Franco está próximo de voltar a ser relacionado após a disputa da Copa do Mundo e pode ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a partida deste sábado (1º), às 19h30 na Arena MRV.

Alan Franco representou a seleção do Equador no Mundial ao lado dos companheiros de Atlético, Angelo Preciado e Alan Minda. O volante foi titular absoluto da equipe comandada por Sebastián Beccacece e iniciou as quatro partidas da seleção entre os 11 titulares. O Equador foi eliminado pelo México nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Após a Copa do Mundo, os jogadores equatorianos receberam alguns dias de descanso. No caso de Alan Franco, porém, o período foi estendido. O meio-campista foi liberado pelo Atlético para resolver questões familiares em seu país e só se reapresentou na última quarta-feira, na Cidade do Galo.

Desde o retorno, o jogador passou por um processo de recondicionamento físico antes de voltar aos treinamentos com o restante do elenco. Caso seja liberado pela comissão técnica, a tendência é que Alan Franco retorne diretamente à equipe titular, formando a dupla de volantes ao lado de Maycon e retomando a vaga ocupada por Tomás Pérez nas últimas partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Titular absoluto de Domínguez

Desde a chegada de Eduardo Domínguez ao Atlético, Alan Franco se consolidou como uma das peças mais importantes do esquema do treinador argentino. O equatoriano foi titular em praticamente todas as partidas em que esteve à disposição da comissão técnica e se tornou um dos jogadores de maior confiança do comandante.

Além da consistência defensiva, o volante se destaca pela versatilidade, intensidade na marcação e capacidade de ocupar diferentes funções dentro do sistema de jogo. Na temporada, Alan Franco já disputou 31 partidas com a camisa do Atlético e segue como um dos principais nomes do elenco alvinegro.

continua após a publicidade

Alan Franco em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.