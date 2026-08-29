Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Terapia e conversa com veteranos do São Paulo: Gustavo Santana abre o jogo sobre vaga de titular

Jovem de 20 anos foi titular pela primeira vez e balançou as redes no Morumbis

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/08/2026 23:55
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gustavo Santana comemora gol marcado pelo São Paulo
Gustavo Santana comemora gol marcado pelo São Paulo contra o RB Bragantino (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O jovem Gustavo Santana, de 20 anos, assumiu a vaga de titular na vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, na noite deste sábado (29), no Morumbis, pelo Brasileirão. Além do resultado positivo após mais de quatro meses na competição, o atacante também marcou o segundo gol tricolor e não escondeu a felicidade.

➡️ São Paulo bate o RB Bragantino e volta a vencer no Brasileirão após quatro meses

Gustavo Santana foi questionado se falou com Calleri antes de entrar em campo. O argentino ficou na reserva em razão de uma entorse no tornozelo que sofreu na última partida e não jogou. E o jovem de Cotia revelou que sim, não apenas com seu companheiro de posição, como também com outros veteranos do elenco.

continua após a publicidade

- Todos eles me tranquilizaram. Falaram pra eu ir (para o jogo) tranquilo e fazer o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Pra mim é uma honra disputar vaga com Calleri, André Silva, Luciano, Ryan... Todos eles estão trabalhando muito para que a fase ruim mude, eu acredito que todos estão focados em um só objetivo, que é ganhar e ajudar o São Paulo - disse Gustavo Santana, na zona mista do Morumbis, após a vitória.

O acompanhamento psicológico é um fator que tem ajudado bastante o atacante são-paulino. Segundo ele, isso dá tranquilidade para entrar em campo e fazer seu trabalho da melhor forma.

continua após a publicidade

- A gente trabalha para isso, espera por esse momento. Graças a Deus eu estava tranquilo para o jogo de hoje, pois eu faço terapia, acompanhamento psicológico, então, eu estava com a cabeça no lugar, somente focado em ajudar o São Paulo - continuou o jovem.

- Para todos nós a vitória de hoje foi um alívio. Merecíamos isso, estamos trabalhando muito. Todos nós estávamos focados com esse objetivo, que era vencer e dar essa alegria para os torcedores que estão nos apoiando - finalizou Gustavo Santana.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Tricolor chegou a 30 pontos e, neste momento, ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Gustavo Santana comemora gol marcado pelo São Paulo
(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Dorival Júnior, técnico do São Paulo, durante partida contra o Bragantino.

São Paulo

Dorival celebra alívio com vitória do São Paulo e elogia Gustavo Santana

Há 44 minutos
Iago Borduchi jogador do Sao Paulo durante partida contra o Bragantino no estadio Morumbis.

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x RB Bragantino

Há 2 horas
Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino.

São Paulo

Luciano iguala marca de Careca e desabafa sobre crise no São Paulo

Há 2 horas
São Paulo x Bragantino

Futebol Nacional

São Paulo bate o RB Bragantino e volta a vencer no Brasileirão após quatro meses

Há 2 horas
Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'

Há 4 horas
Luciano comemorando gol em São Paulo e Bragantino

São Paulo

Veja gols em São Paulo x Bragantino: Luciano e Gustavo Santana marcam

Há 4 horas
Mais LANCE!
Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo e Bolívar

Sem Calleri, Dorival muda a escalação do São Paulo contra o RB Bragantino

Últimos cinco encontro entre as equipes contou com duas 2 vitórias para cada lado e um empate (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Domínio amplo; confira o histórico de São Paulo x Bragantino

Onde assistir a partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

São Paulo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Elenco do São Paulo reunido contra a Chapecoense

Crise no futebol aumenta pressão política no São Paulo às vésperas da eleição

Escândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Conselho vota e reprova reforma estatutária no São Paulo

Lucas Perri é superado por Bruno Fernandes em Manchester United x Lyon

Ex-São Paulo e Botafogo acerta ida para o futebol italiano

Tomas Aranda em ação

Boca Juniors perde titular para enfrentar o São Paulo na Sul-Americana

São Paulo em campo

Conmebol define datas de decisão entre Boca e São Paulo

Paulinho pelo São Paulo

São Paulo empresta Paulinho e fixa opção de compra; saiba quanto

Hugo relacionado no São Paulo

São Paulo empresta volante Hugo para time japonês

Calleri com a camisa do São Paulo

Quem pode substituir Calleri? As opções do São Paulo para o ataque

Torcida do São Paulo protesta antes da partida contra o Ceará no Morumbis

São Paulo tem Conselho dividido antes de votação da reforma do estatuto

Bandeirinha do São Paulo

Votação do estatuto: como os blocos serão divididos no São Paulo