Terapia e conversa com veteranos do São Paulo: Gustavo Santana abre o jogo sobre vaga de titular Jovem de 20 anos foi titular pela primeira vez e balançou as redes no Morumbis

O jovem Gustavo Santana, de 20 anos, assumiu a vaga de titular na vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, na noite deste sábado (29), no Morumbis, pelo Brasileirão. Além do resultado positivo após mais de quatro meses na competição, o atacante também marcou o segundo gol tricolor e não escondeu a felicidade.

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Gustavo Santana foi questionado se falou com Calleri antes de entrar em campo. O argentino ficou na reserva em razão de uma entorse no tornozelo que sofreu na última partida e não jogou. E o jovem de Cotia revelou que sim, não apenas com seu companheiro de posição, como também com outros veteranos do elenco.

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- Todos eles me tranquilizaram. Falaram pra eu ir (para o jogo) tranquilo e fazer o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Pra mim é uma honra disputar vaga com Calleri, André Silva, Luciano, Ryan... Todos eles estão trabalhando muito para que a fase ruim mude, eu acredito que todos estão focados em um só objetivo, que é ganhar e ajudar o São Paulo - disse Gustavo Santana, na zona mista do Morumbis, após a vitória.

O acompanhamento psicológico é um fator que tem ajudado bastante o atacante são-paulino. Segundo ele, isso dá tranquilidade para entrar em campo e fazer seu trabalho da melhor forma.

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- A gente trabalha para isso, espera por esse momento. Graças a Deus eu estava tranquilo para o jogo de hoje, pois eu faço terapia, acompanhamento psicológico, então, eu estava com a cabeça no lugar, somente focado em ajudar o São Paulo - continuou o jovem.

- Para todos nós a vitória de hoje foi um alívio. Merecíamos isso, estamos trabalhando muito. Todos nós estávamos focados com esse objetivo, que era vencer e dar essa alegria para os torcedores que estão nos apoiando - finalizou Gustavo Santana.

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Com o resultado, o Tricolor chegou a 30 pontos e, neste momento, ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

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(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)



