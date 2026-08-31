Botafogo sofre com falta de eficiência em sequência pesada no Brasileirão Em meio a momento delicado, o Alvinegro encara sequência com três times do G4

O Botafogo atravessa um momento delicado na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), no Maracanã, foi a terceira consecutiva no Brasileirão e ampliou a pressão sobre uma equipe que busca reencontrar o caminho das vitórias. O último triunfo na competição aconteceu em 26 de julho, diante do Cruzeiro, por 1 a 0.

Olhando para os últimos acontecimentos e resultados do Botafogo, é possível entender melhor o momento delicado que a equipe atravessa. A sequência começou a ganhar contornos mais preocupantes após a goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado aumentou a pressão sobre Franclim Carvalho, que, na partida seguinte, viu o Botafogo ser derrotado por 1 a 0 pelo Vitória, pelo Brasileirão. Depois do revés, o treinador acabou demitido.

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Logo após, Rodrigo Bellão assumiu interinamente e comandou o Alvinegro no jogo de volta contra o Cienciano. A equipe venceu por 1 a 0, mas o resultado não foi suficiente para reverter a goleada sofrida na ida, e o Botafogo acabou eliminado da competição pelo placar agregado. Desde então, Bellão segue à frente da equipe, que ainda precisa lidar com a pressão por resultados e, ao mesmo tempo, encara uma série com adversários entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Dois desses desafios já ficaram para trás, com derrotas para Athletico-PR e Flamengo, enquanto o próximo compromisso será contra o Palmeiras, líder da competição, no domingo (6), no Nilton Santos.

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A sequência começou com a derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR, no Nilton Santos. O Alvinegro teve dificuldades defensivas e sofreu três gols, mas apresentou uma reação no segundo tempo. Com mais volume ofensivo, criou oportunidades e chegou a pressionar o adversário, mas desperdiçou chances e só conseguiu transformar a superioridade em gols na reta final, com Santiago Rodríguez marcando duas vezes.

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Contra o Flamengo, o roteiro teve algumas semelhanças. O Botafogo voltou a apresentar fragilidade defensiva e teve um primeiro tempo abaixo, permitindo que o adversário criasse boas oportunidades. Samuel Lino abriu o placar após receber em velocidade e aparecer livre na área.

Na segunda etapa, o Alvinegro melhorou e conseguiu aumentar o volume ofensivo. A equipe aproveitou a queda de ritmo do Flamengo e chegou a pressionar em alguns momentos, mas novamente não conseguiu transformar as oportunidades em gols. O Rubro-Negro, por outro lado, foi mais eficiente e matou o jogo no contra-ataque, com Lino marcando novamente antes de Carrascal fechar o placar.

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Botafogo precisa transformar volume em resultado

Os dois últimos jogos também mostram um ponto que precisa ser corrigido: o Botafogo consegue criar momentos de reação, mas não tem sido eficiente para transformar o volume ofensivo em gols.

Diante do Athletico-PR, a equipe teve chances e chegou a ter um volume de finalizações, que poderia resultar em uma reação, mas os gols do Alvinegro saíram tarde demais no confronto. Contra o Flamengo, após um primeiro tempo ruim, o time cresceu depois do intervalo, mas, contra o rival, não conseguiu marcar e acabou sofrendo outros dois gols.

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Para Rodrigo Bellão, o desafio passa por dar maior equilíbrio ao time. A equipe precisa diminuir os espaços defensivos cedidos e, principalmente, aproveitar as oportunidades quando consegue impor seu jogo.

— Acho que é uma questão geral de comportamento da nossa equipe de trabalhar pelos lados. Acho que a gente precisa de mais efetividade. É uma questão que a gente está trabalhando para que isso aconteça — disse o treinador em coletiva após o jogo no Maracanã.

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Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Momento de transição aumenta dificuldade

O problema do Botafogo vai além dos resultados. A equipe atravessa um período de transição, com um treinador interino e a necessidade de reorganizar o trabalho depois da saída de Franclim Carvalho. O momento se torna ainda mais delicado pela sequência de adversários que o Alvinegro tem enfrentado. Depois de medir forças com Athletico-PR, terceiro colocado, e Flamengo, segundo, o Botafogo terá pela frente o Palmeiras, líder do Brasileirão, no próximo domingo (6), no Nilton Santos.

Diante desse cenário, Rodrigo Bellão adotou uma postura de cautela após a derrota para o Flamengo. O treinador interino reconheceu a necessidade de o Botafogo voltar a vencer, mas afirmou que prefere não projetar o futuro neste momento. Para ele, o foco precisa estar naquilo que a equipe pode corrigir imediatamente, principalmente para transformar o volume de jogo apresentado nas últimas partidas em resultados positivos.

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— Eu acredito muito que o Botafogo, enquanto estiver aqui, a gente vai entrar para vencer partidas. Eu penso sempre um passo de cada vez, eu não sou uma pessoa de fazer projeções. Eu penso no que eu posso resolver. O problema que eu tenho, eu preciso resolver. Então, se no momento a gente está precisando de vitórias, o meu foco é tentar fazer, porque a gente está criando, está produzindo, mas não está ganhando — afirmou Bellão.

Quando questionado sobre a continuidade e as metas do time, Bellão preferiu deixar para a diretoria definir as pretensões do clube e retornou a afirmar que o seu foco é jogo a jogo.

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— E o meu foco vai ser, tem sido e vai continuar sendo ganhar. Buscar melhoria para ganhar, algum ajuste para ganhar. Eu não me preocupo com uma projeção futura ou não. Para mim é ganhar o jogo. Então o próximo trabalho que a gente vai fazer é ganhar o próximo jogo, eu vou trabalhar para isso e, na sequência, a mesma coisa. Aí cabe talvez à diretoria responder quais são as pretensões do clube — completou o técnico interino.

Danilo em ação contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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