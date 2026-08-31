Com Neymar, Santos vence a segunda partida consecutiva como visitante no Brasileirão Peixe quebra tabus e Camisa 10 ainda não perdeu como visitante no Brasileirão; craque foi fundamental nas duas vitórias do Alvinegro fora de casa

O Santos venceu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (30), fora de casa. Além do triunfo fundamental para se afastar da zona de rebaixamento, o Peixe conquistou a segunda vitória consecutiva como visitante no Brasileirão, ambas com a presença de Neymar.

O resultado na Neo Química Arena também quebrou tabus para o Alvinegro Praiano, que nunca tinha vencido o Timão no estádio pelo Brasileirão e garantiu a sua primeira vitória em clássicos no ano. O último triunfo santista na casa do rival havia ocorrido em 2022, pelo Paulistão, por 2 a 1.

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Além disso, a vitória representa um feito que o clube não alcançava desde 2025: vencer duas partidas seguidas fora de casa na competição nacional. Naquela ocasião, o Peixe superou o Vitória por 1 a 0, no dia 25 de maio, e depois o Fortaleza, por 3 a 2, em 12 de junho. O próprio técnico do Santos salientou o bom retrospecto recente como visitante.

— No Brasileiro, a gente tem uma sequência positiva. Há quanto tempo o Santos não vence duas seguidas fora de casa? Esses pontos são muito importantes na sequência do Campeonato — declarou o treinador na coletiva após a vitória contra o Corinthians.

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Neymar não perdeu como visitante neste Brasileirão

Neymar estreou nesta edição do Brasileirão atuando fora de casa na partida contra o Vasco, pela 23ª rodada. Até aquele momento, o Santos somava nove jogos como visitante, com quatro empates, cinco derrotas e nenhuma vitória. Porém, foi justamente na primeira atuação do camisa 10 longe da Vila Belmiro que o Peixe conquistou o primeiro triunfo fora de casa: 3 a 1 em São Januário, no dia 16 de agosto.

Após o confronto no Rio de Janeiro, o Santos voltou a jogar como visitante contra o Corinthians, no último domingo (30), sendo o segundo clássico de Neymar no ano e sua segunda partida fora pelo Brasileirão. O único gol do Peixe surgiu de uma cobrança de falta do atacante que carimbou a trave, permitindo que Oliva aproveitasse o rebote. Assim, o Alvinegro assegurou a segunda vitória consecutiva fora de casa com o astro em campo.

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Números de Neymar nos dois jogos como visitante

Neymar — Corinthians 0x1 Santos (30/08/2026)

90 minutos (titular); 4 passes decisivos; 2 dribles certos (67% de acerto); 2 finalizações (1 no gol); 3 faltas sofridas; 65% de acerto no passe; 33% de acerto no passe longo; 1 desarme; 2 interceptações; 2 bolas recuperadas; 1 corte; 53% de eficiência nos duelos; 40% de eficiência nos duelos aéreos; 1 falta cometida; 3 entradas na área adversária; 11 entradas no terço final; 70 toques.

Neymar — Vasco 0x3 Santos (16/08/2026)

90 minutos (titular); 5 finalizações (2 no gol); 3 faltas sofridas; 76% de acerto no passe; 2 desarmes; 4 bolas recuperadas; 60% de eficiência nos duelos; 100% de eficiência nos duelos aéreos; 3 faltas cometidas; 6 entradas na área adversária; 3 entradas no terço final; 64 toques.

Neymar durante partida entre Corinthians e Santos - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

Aproveitamente do Santos como visitante no Brasileirão

O Santos tem a 13ª melhor campanha fora de casa do Brasileirão, de acordo com dados do Sofascore. No total, o Alvinegro Praiano conta com 11 jogos, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 30,3%, com 16 gols marcados e 19 sofridos.

Santos como visitante — Brasileirão 2026

11 jogos; 2V-4E-5D; 30.3% de aproveitamento; 16 gols marcados; 19 gols sofridos.

Situação do Peixe na tabela e próximo jogo

Com a vitória, o Santos chegou aos 29 pontos, na 14ª colocação, e vai passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe no Brasileirão é contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília).

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SÃO PAULO (SP), 30.08.2026 - Futebol / Corinthians x Santos - Christian Oliva do Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30) - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

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