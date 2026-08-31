Com Neymar, Santos vence a segunda partida consecutiva como visitante no Brasileirão
Peixe quebra tabus e Camisa 10 ainda não perdeu como visitante no Brasileirão; craque foi fundamental nas duas vitórias do Alvinegro fora de casa
O Santos venceu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (30), fora de casa. Além do triunfo fundamental para se afastar da zona de rebaixamento, o Peixe conquistou a segunda vitória consecutiva como visitante no Brasileirão, ambas com a presença de Neymar.
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O resultado na Neo Química Arena também quebrou tabus para o Alvinegro Praiano, que nunca tinha vencido o Timão no estádio pelo Brasileirão e garantiu a sua primeira vitória em clássicos no ano. O último triunfo santista na casa do rival havia ocorrido em 2022, pelo Paulistão, por 2 a 1.
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Além disso, a vitória representa um feito que o clube não alcançava desde 2025: vencer duas partidas seguidas fora de casa na competição nacional. Naquela ocasião, o Peixe superou o Vitória por 1 a 0, no dia 25 de maio, e depois o Fortaleza, por 3 a 2, em 12 de junho. O próprio técnico do Santos salientou o bom retrospecto recente como visitante.
— No Brasileiro, a gente tem uma sequência positiva. Há quanto tempo o Santos não vence duas seguidas fora de casa? Esses pontos são muito importantes na sequência do Campeonato — declarou o treinador na coletiva após a vitória contra o Corinthians.
Neymar não perdeu como visitante neste Brasileirão
Neymar estreou nesta edição do Brasileirão atuando fora de casa na partida contra o Vasco, pela 23ª rodada. Até aquele momento, o Santos somava nove jogos como visitante, com quatro empates, cinco derrotas e nenhuma vitória. Porém, foi justamente na primeira atuação do camisa 10 longe da Vila Belmiro que o Peixe conquistou o primeiro triunfo fora de casa: 3 a 1 em São Januário, no dia 16 de agosto.
Após o confronto no Rio de Janeiro, o Santos voltou a jogar como visitante contra o Corinthians, no último domingo (30), sendo o segundo clássico de Neymar no ano e sua segunda partida fora pelo Brasileirão. O único gol do Peixe surgiu de uma cobrança de falta do atacante que carimbou a trave, permitindo que Oliva aproveitasse o rebote. Assim, o Alvinegro assegurou a segunda vitória consecutiva fora de casa com o astro em campo.
Números de Neymar nos dois jogos como visitante
Neymar — Corinthians 0x1 Santos (30/08/2026)
- 90 minutos (titular);
- 4 passes decisivos;
- 2 dribles certos (67% de acerto);
- 2 finalizações (1 no gol);
- 3 faltas sofridas;
- 65% de acerto no passe;
- 33% de acerto no passe longo;
- 1 desarme;
- 2 interceptações;
- 2 bolas recuperadas;
- 1 corte;
- 53% de eficiência nos duelos;
- 40% de eficiência nos duelos aéreos;
- 1 falta cometida;
- 3 entradas na área adversária;
- 11 entradas no terço final;
- 70 toques.
Neymar — Vasco 0x3 Santos (16/08/2026)
- 90 minutos (titular);
- 5 finalizações (2 no gol);
- 3 faltas sofridas;
- 76% de acerto no passe;
- 2 desarmes;
- 4 bolas recuperadas;
- 60% de eficiência nos duelos;
- 100% de eficiência nos duelos aéreos;
- 3 faltas cometidas;
- 6 entradas na área adversária;
- 3 entradas no terço final;
- 64 toques.
Aproveitamente do Santos como visitante no Brasileirão
O Santos tem a 13ª melhor campanha fora de casa do Brasileirão, de acordo com dados do Sofascore. No total, o Alvinegro Praiano conta com 11 jogos, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 30,3%, com 16 gols marcados e 19 sofridos.
Santos como visitante — Brasileirão 2026
- 11 jogos;
- 2V-4E-5D;
- 30.3% de aproveitamento;
- 16 gols marcados;
- 19 gols sofridos.
Situação do Peixe na tabela e próximo jogo
Com a vitória, o Santos chegou aos 29 pontos, na 14ª colocação, e vai passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Peixe no Brasileirão é contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília).
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