Dê suas notas: avalie a atuação do Palmeiras no empate com o Mirassol Mirassol largou na frente com gol de Eduardo, e Mauricio buscou o empate para o Verdão

O Palmeiras e Mirassol empataram por 1 a 1 nesta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Mirassol, na noite deste domingo (30), com gols de Eduardo e Mauricio. O time de Abel Ferreira viu a distância na liderança da competição diminuir para quatro pontos.

➡️ Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir

Com o resultado, o Verdão foi a 51 pontos, quatro a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos na competição. O Mirassol, por sua vez, chegou a 27 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento.

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Como foi Mirassol x Palmeiras

Sem alguns titulares em razão de lesão, o técnico Abel Ferreira mudou o time e escalou sua equipe com dois zagueiros, já que Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas não tinha muito sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel pouco trabalhou. Do lado alviverde, também pouca criatividade e chance de mostrar o motivo de ser o líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e, com isso, o duelo terminou sem gols na primeira etapa.

Na volta do intervalo, não demorou para o Mirassol abrir o marcador diante de sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e viu seu tento ser anulado.

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O Palmeiras foi acordar só aos 29 minutos. Giay recebeu na ponta direita e cruzou com perfeição para a área. Gustavo Gómez desviou e Mauricio completou para dentro. Aos 35, pênalti marcado para o Mirassol, que após checagem no VAR foi corretamente anulado. Nos acréscimos, aos 53, Arthur cometeu a segunda falta perigosa e acabou expulso.