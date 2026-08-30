Com golaço, Mônaco de Filipe Luís vence e assume liderança da Ligue 1
Equipe do treinador brasileiro bateu o Marseille com dois gols de Paris Brunner
O Mônaco venceu o Marseille por 2 a 0, neste domingo (30), pela segunda rodada da Ligue 1, no Estádio Luís II, em Mônaco. Com show de Paris Brunner, que balançou as redes duas vezes, o time comandado por Filipe Luís assumiu a liderança da competição de forma isolada ao ser o único time que venceu nas duas primeiras partidas.
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Favorito ao título e atual pentacampeão francês, o PSG não teve um bom início de Ligue 1. Após empates contra Rennes e Lille, os parisienses ocupam apenas a 11ª colocação.
Como foi Mônaco x Marseille?
O Mônaco impôs seu ritmo desde os minutos iniciais e abriu o placar aos 13 minutos, quando Paris Brunner aproveitou cruzamento de Aleksandr Golovin para cabecear ao fundo da rede e abrir o placar no principado. Após o gol, o time de Filipe Luís seguiu mais perigoso no ataque, criando boas chances em sequência aos 22 minutos com o próprio Brunner e aos 23 em finalização de Denis Zakaria, mas que se concretizaram.
O Marseille, do outro lado, tentou reagir na base da troca de passes no meio-campo, mas esbarrou nas constantes faltas e teve sua melhor oportunidade bloqueada em chute de Amine Harit, aos 25 minutos. A reta final da etapa inicial foi marcada por um jogo faltoso de ambos os lados e pelo controle do placar pelos donos da casa.
Na segunda etapa, o Mônaco rapidamente ampliou a vantagem com mais um gol de Paris Brunner, que disparou em velocidade após lançamento, driblou dois defensores do Marseille e finalizou no canto direito de Jeffrey De Lange para marcar um golaço.
Com o placar em 2 a 0 para o Mônaco, o Marseille começou a ter mais a posse da bola. Porém, não foi aproveitada ao esbarrarem na defesa do time da casa, que conseguiu anular as investidas do Olympique. Mais recuada, a equipe de Filipe Luís conseguiu manter a vantagem para vencer a partida e assumir a liderança da Ligue 1 com 100% de aproveitamento.
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