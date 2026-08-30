Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão Rubro-Negro segue na cola do líder Palmeiras. Bota estaciona na tabela

No embalo de Samuel Lino, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, e segue na cola do líder Palmeiras. O atacante marcou, após bela assistência de Jorginho, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, com a equipe de Leonardo Jardim diminuindo o ritmo, o Alvinegro cresceu na partida. Mas não conseguiu transformar o bom momento em gol. Samuel Lino apareceu mais uma vez e colocou o Fla com a vitória na mão. Carrascal fechou o placar do clássico no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo segue em segundo, agora com 48 pontos. O Botafogo estacionou com 30 e está na 12ª posição, a nove pontos da zona de classificação para a Libertadores e a cinco da zona de rebaixamento

continua após a publicidade

Primeiro tempo: Flamengo domina, marca e desperdiça chances

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. É verdade que quem levou perigo primeiro foi o Botafogo, que chegou a balançar a rede com Arthur Cabral. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que identificou toque do atacante com o braço na bola e anulou a jogada. O gol rubro-negro saiu aos 12 minutos, com Samuel Lino. Após um passe magistral de Jorginho, o atacante fez o facão, suportou o contato do marcador e finalizou para abrir o placar.

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pouco depois, o time de Jardim voltou a balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O Flamengo ainda criou outras oportunidades para ir ao intervalo com uma vantagem maior, diante de um Botafogo pouco reativo. Faltou, porém, capricho nas finalizações na primeira etapa, algo que tem sido recorrente nos últimos jogos.

continua após a publicidade

Segundo tempo: Botafogo melhora, mas Flamengo garante vitória

O Botafogo voltou do intervalo com outro ritmo, pressionando um Flamengo acuado, com muita dificuldade para reagir. Após chegadas do Alvinegro, o Rubro-Negro, em contra-ataque, chegou a marcar, mas novamente teve o gol anulado por impedimento. O segundo gol saiu aos 40', mais uma vez com Samuel Lino. Carrascal marcou o terceiro e fechou a vitória.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Em um momento de crescimento do Botafogo no jogo, o time insistiu na bola aérea após um escanteio, e viu o rival sair em contra-ataque e ampliar o placar com Samuel Lino, o que mudou o rumo da reta final, de uma possível reação para um 3 a 0, levando mais um gol ao final.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Samuel Lino comandou o ataque rubro-negro na vitória contra o Botafogo, com dois gols em uma noite inspirada para o atacante.

Ficou abaixo 📉

Marçal começou como zagueiro em uma linha de três do Botafogo e permitiu muitas ações do Flamengo na sua área do campo, a situação se manteve mesmo com o jogador indo para a lateral após a saída de Alex Telles.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO

🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Marçal e Justino (BOT)

🟥 Cartão Vermelho:

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Cebolinha).

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).

continua após a publicidade

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.