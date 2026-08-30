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Cuca destaca poder de reação do elenco do Santos e confirma Arthur: 'vem pra ajudar'

Treinador valoriza superação após derrota na Copa do Brasil e elogia o novo meio-campista do Peixe

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/08/2026 21:18
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Cuca durante a vitória contra o Corinthians.
Cuca durante a vitória contra o Corinthians - (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O Santos superou o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (30), na Neo Química Arena. O Peixe vinha de uma semana complicada após a derrota para o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e a vitória foi importante para a equipe pontuar e se afastar da briga contra a zona de rebaixamento.

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Para o técnico Cuca, o resultado demonstrou a superação do elenco após o revés por 3 a 0 para o Verdão. Além do placar, o comandante celebrou a sequência positiva como visitante no Brasileirão, engatando a segunda vitória seguida fora de casa.

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— Todo mundo sentiu o resultado de quarta-feira (26), ninguém descansou bem. Mas são homens. Eles mesmo podem reverter a situação. No Brasileiro, a gente tem uma sequência positiva. Há quanto tempo o Santos não vence duas seguidas fora de casa? Esses pontos são muito importantes na sequência do Campeonato — declarou o treinador.

Cuca celbrando com os jogadores a vitória do Peixe sobre o Corinthians.
Cuca celbrando com os jogadores a vitória do Peixe sobre o Corinthians - (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Cuca confirma Arthur como novo reforço

Além dos três pontos no clássico, o comandante comentou sobre a chegada de Arthur. Cuca confirmou a contratação e destacou as qualidades do meio-campista, garantindo que o atleta chega para agregar bastante ao elenco.

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- O Arthur é um grande jogador, dinâmico, dá jogo pro time. Vem para nos ajudar muito. Os outros não sei, não posso falar de jogador especulado. Aí é com a diretoria. Os jogadores sabem que precisamos de uma rodagem maior, vou valorizar os que tenho aqui, que podem fazer um bom jogo na quarta para nós - afirmou o treinador.

Cuca durante a vitória contra o Corinthians.
Cuca durante a vitória contra o Corinthians. - (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3007535

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