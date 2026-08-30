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Alvo do Vasco marca golaço e deixa gramado emocionado; veja

Alan Lescano, do Argentinos Juniors, é visto como opção para atuar como terceiro homem de meio-campo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 21:17
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Alan Lescano Argentinos Juniors
Alan Lescano em ação pelo Argentinos Juniors (Foto: Divulgação / Argentinos Juniors)

O Argentinos Juniors venceu o Aldosivi pela sétima rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino por 2 a 1, neste domingo (30). Alvo do Vasco, o meia Alan Lescano foi o destaque da vitória da equipe ao marcar golaço de falta que deixou o placar igual. Após o apito final, o jogador deixou o gramado emocionado e, em entrevista, deixou o futuro no clube de Buenos Aires indefinido.

➡️ Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Vitória do Argentinos Juniors com golaço de Lescano

Em duelo realizado no Estádio Diego Armando Maradona, o Aldosivi abriu o placar logo aos nove minutos com o centroavante Andrés Vombergar. Porém, após o intervalo, Alan Lescano acertou um bela cobrança de falta para empatar o marcador. Após igualar o marcador, o Argentinos Juniors rapidamente chegou ao gol da virada e da vitória com Gastón Verón.

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Veja o gol de Alan Lescano

Emoção após o fim do jogo

Após o apito final, Alan Lescano deixou o gramado do Diego Armando Maradona emocionado e com lágrimas no rosto. Na entrevista pós-jogo a TNT Sports Argentina, o jogador confirmou os rumores em meio a sua saída ao Vasco, mas reforçou seu comprometimento enquanto for jogador do Argentinos Juniors.

— Obviamente existem rumores, sei que ainda falta, não sei o que vai acontecer comigo. Enquanto estiver aqui, vou deixar tudo como no primeiro dia em que me coube representar estas pessoas, esta instituição. Acho que fui e sou muito feliz aqui e, bom, que aconteça o que tiver que acontecer, mas enquanto isso, aproveitar.

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Ao ser perguntado sobre a possível ida ao Vasco, Lescano revelou que não pediu para saber das negociações para se manter focado para o duelo contra o Aldosivi.

— A verdade é que não sei, como te disse, o que vai acontecer. Tentei não falar tanto disso ou que me informem, pois sabíamos que hoje seria um jogo importante e eu estava com a cabeça aqui, queria jogar. Para além de todos os rumores, é difícil para a gente, mas como te disse, tentei me focar aqui. Não sei o que vai acontecer comigo. Agora vou vou falar com o meu representante e, obviamente, se eu tiver que ir embora, irei muito feliz por ter representado esta camisa, este clube, com toda a história que tem, mas como te disse, não sei de nada.

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Negociações com o Vasco

Vasco tem interesse em Alan Lescano, meia do Argentinos Juniors, para reforçar o setor de meio-campo na reta final da temporada. A informação foi publicada pelo canal Atenção Vascaínos! e confirmada pelo Lance!. O argentino aparece como uma alternativa após a negociação por Nelson Deossa ficar distante e pode chegar ao Cruz-Maltino para exercer a função de terceiro homem do meio-campo.

Apesar do interesse, o Vasco ainda precisa superar um obstáculo financeiro para avançar na negociação. Diferentemente do que aconteceu na contratação de Bruno Duarte, que foi viabilizada por meio de uma engenharia financeira, uma operação por Lescano não poderia seguir o mesmo modelo.

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O meia do Argentinos Juniors é considerado um jogador mais valorizado, o que torna necessária uma estrutura financeira diferente para que o Vasco consiga concretizar a negociação. A reportagem do Lance! também apurou que o avanço da operação depende da aprovação do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, que atualmente ainda aguarda uma definição na Justiça.

Alan Lescano entrando em campo
Alan Lescano entrando em campo pelo Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Alan Lescano?

Revelado nas categorias de base do Gimnasia y Esgrima La Plata, Lescano assinou seu primeiro contrato profissional em abril de 2022. Pouco depois, em 30 de abril, fez sua estreia pela equipe principal na goleada por 6 a 0 sobre o Patronato.

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O primeiro gol como profissional veio em fevereiro de 2023, em partida da Copa Argentina contra o Excursionistas. No mesmo ano, em julho, o meia deixou o Gimnasia e passou a defender o Argentinos Juniors, clube pelo qual vem se destacando no futebol argentino.

A temporada de 2024 foi a mais produtiva de Lescano em números. Segundo os dados apresentados pelo Sofascore, o meia disputou 45 partidas, marcou 12 gols e deu quatro assistências. Em 2025, foram 40 jogos, nove gols e cinco assistências. Já em 2026, até os dados apresentados no levantamento, Lescano soma 25 partidas, cinco gols e nenhuma assistência.

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Lescano fazendo movimento de chute
Lescano em treino no Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

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