São Paulo tem semana 'tranquila' para tentar embalar no Brasileirão; veja a programação Fora da Copa do Brasil, Tricolor terá mais tempo para fazer ajustes antes de voltar ao Brasileirão

O São Paulo conquistou um resultado positivo no Brasileirão após quatro meses de tropeços. Os três pontos vieram neste final de semana e em um momento crucial da temporada: quando Dorival Jr. terá mais tempo para fazer ajustes antes de voltar a campo pela competição na busca de embalar outros jogos positivos.

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Fora da Copa do Brasil, única competição que está no calendário brasileiro neste meio de semana, o Tricolor terá tempo para recuperar jogadores e amenizar o desgaste físico que vem assombrando as equipes nesta época do ano.

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A segunda-feira (31) do Tricolor será de descanso para os jogadores, já que nenhum trabalho no SuperCT esta previsto na programação divulgada pelo próprio clube. Depois disso, os jogadores farão uma sequência de trabalho até a véspera do duelo contra o Atlético-MG, marcado para sábado (5), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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Veja a programação do São Paulo na semana:

Segunda-feira (31) - Livre

Terça-feira (1°) - Treino - 10h

Quarta-feira (2) - Treino - 10h

Quinta-feira (3) - Treino - 10h

Sexta-feira (4) - Treino - 15h30

Sábado (5) - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão - Morumbis

Domingo (6) - Treino - 10h

(Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)



