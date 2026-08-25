Flamengo e Palmeiras: simule os cenários após a 24ª rodada do Brasileirão Alviverde amplia vantagem, enquanto Rubro-Negro tenta encurtar a distância

A 24ª rodada do Brasileirão chegou ao fim nesta segunda-feira (24), e a disputa pelas primeiras posições ganhou novos contornos. O Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo e Athletico-PR aparecem logo atrás na tabela.

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O Verdão abriu vantagem na ponta após golear o Vasco por 4 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, chegou aos 51 pontos em 24 jogos e agora tem seis pontos de vantagem para o Flamengo, que soma 45 pontos em 23 partidas.

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O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, e viu a diferença para o líder aumentar. Apesar disso, a equipe carioca ainda tem um jogo a menos que o Palmeiras e pode reduzir a distância em caso de vitória na partida atrasada.

Athletico-PR se aproxima da briga pelo título

O Athletico-PR também ganhou força na parte de cima da tabela. O Furacão venceu o Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, e chegou aos 44 pontos em 24 partidas. Com apenas um ponto a menos que o Flamengo, o time paranaense aparece na terceira colocação e mantém a perseguição aos líderes.

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Athletico-PR vence o Botafogo, fora de casa, e fica na terceira colocação (Foto: Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br)

O Fluminense fecha o G-4, com 41 pontos, enquanto Cruzeiro e Bahia completam as principais posições da classificação, com 39 e 37 pontos, respectivamente.

Briga pelo título segue aberta

Apesar da vantagem construída pelo Palmeiras, a disputa ainda pode sofrer mudanças nas próximas rodadas. O Flamengo tem uma partida a menos e pode diminuir a diferença para o líder.

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Além disso, Athletico-PR e Fluminense continuam próximos e podem entrar de vez na briga dependendo dos próximos resultados.

Na parte de baixo, a situação também é acirrada. Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense ocupam as quatro últimas posições, enquanto Internacional, Grêmio e Santos também estão próximos da zona de rebaixamento.

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