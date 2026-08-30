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Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

Centroavante deixará a Inglaterra para realizar exames médicos na Catalunha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 09:53
Atualizado há 2 minutos
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Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup
Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O Barcelona acertou a contratação do atacante Gabriel Jesus e irá pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) ao Arsenal pela transferência. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o centroavante foi liberado pelo clube inglês e irá realizar exames médicos na segunda-feira (31).

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Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, o Barcelona observou Gabriel Jesus como uma oportunidade de mercado. Diante das dificuldades em contratar Julián Álvarez, o brasileiro se tornou uma opção devido a proximidade do fim de seu contrato com o Arsenal, que se encerra em junho de 2027.

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Nos últimos dias, o Barcelona se informou sobre a situação clínica de Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo em janeiro de 2025. No entanto, o atacante está recuperado e participou de alguns jogos do Arsenal na última temporada, tendo marcado seis gols.

Nos Gunners, Gabriel Jesus não foi relacionado para os jogos da Supercopa da Inglaterra, assim como na estreia da Premier League. Mikel Arteta não contava com o brasileiro no elenco, uma vez que o treinador tem como suas prioridades Kai Havertz e Gyokeres.

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No Barcelona, Gabriel Jesus chega para disputar espaço, uma vez que Raphinha vem atuando como um camisa nove e já tem três gols na temporada. No entanto, o jogador dará mais opções ao técnico Hansi-Flick caso o treinador opte por mudar o esquema do time.

Em 2022, o Barcelona chegou a estudar uma oferta por Gabriel Jesus quando o atleta estava de saída do Manchester City, segundo o portal "Manchester Evening News". No entanto, o Arsenal contratou o brasileiro, enquanto os culés não chegaram a fazer uma proposta oficial.

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Contratação de Gabriel Jesus inibe interesse do Barcelona por Álvarez?

Segundo o "Mundo Deportivo", a contratação de Gabriel Jesus não deve inibir o interesse do Barcelona por Julián Álvarez. No entanto, o clube catalão não fará nenhum movimento pelo argentino na atual janela de transferências, mas sim em 2027.

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Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)
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