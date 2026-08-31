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Decisão: Confira a programação semanal do Atlético

Galo joga a partida decisiva na Copa do Brasil e ainda entra em campo pelo Brasileirão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/08/2026 08:30
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Minda na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Minda na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá uma semana decisiva pela frente. A equipe terá pela frente a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, valendo uma vaga nas semifinais da competição. Depois, o Galo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e terá um compromisso fora de casa.
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O Atlético terá uma semana decisiva pela frente. A equipe terá pela frente a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, valendo uma vaga nas semifinais da competição. Depois, o Galo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e terá um compromisso fora de casa.

O Galo vai em busca da classificação na Copa do Brasil nesta terça-feira (2), no jogo de volta das quartas de final contra o Cruzeiro. A partida será disputada na Arena MRV, mando atleticano, após o empate por 1 a 1 no Mineirão, na última semana.

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Com o resultado do primeiro confronto, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Já uma vitória de qualquer uma das equipes garante a classificação direta para as semifinais. A bola rola às 21h, na Arena MRV.

Depois do compromisso decisivo pela Copa do Brasil, o Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (5), o Galo viaja para São Paulo para enfrentar o Tricolor, às 18h30, no Morumbis, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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Atualmente, o Atlético briga para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. A equipe mineira ocupa a 7ª colocação, com 36 pontos conquistados, e busca somar pontos fora de casa para se aproximar do grupo que garante vaga na principal competição continental.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (24) - Treino na Cidade do Galo às 15h30
Terça-Feira (25) - Atlético x Cruzeiro às 21h - Volta -quartas de final da Copa do Brasil (Arena MRV)
Quarta-Feira (26) - Treino na Cidade do Galo às 15h30
Quinta-Feira (27) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (28) - Treino na Cidade do Galo às 9h30 / Viagem para São Paulo às 14h30
Sábado (29) - São Paulo x Atlético às 18h30 - 26° rodada do Campeonato Brasileiro (Morumbis)
Domingo (30) - Treino na Cidade do Galo às 11h

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Jogadores do Atlético celebram gol x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)
Jogadores do Atlético celebram gol x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

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