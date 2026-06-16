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Corinthians: Diniz cumpre promessa e recupera a melhor versão de Rodrigo Garro

Meia volta a ser peça central da equipe, ganha influência na criação e amplia impacto ofensivo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/06/2026 09:00
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Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
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Quando foi apresentado no Corinthians, o técnico Fernando Diniz deixou claro que um de seus objetivos era recuperar o protagonismo de Rodrigo Garro na equipe. E, até o momento, em pouco mais de dois meses de trabalho, isso vem acontecendo. O camisa 10 passou a ter participação mais direta nas ações ofensivas e viu seus números evoluírem de forma significativa na temporada.

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    Antes da chegada de Diniz, Garro disputou 18 partidas, sendo 10 como titular, com um gol e três assistências. Nesse recorte, o meia precisava de 260 minutos, em média, para participar de um gol, além de registrar 1,2 passes decisivos por jogo e 0,2 grandes chances criadas por partida. O aproveitamento de passe era de 80%, com média de 1,2 finalizações (0,7 no alvo), 0,4 desarmes e 1,7 bolas recuperadas por jogo.

    Com Fernando Diniz no comando, o cenário mudou. Em 15 jogos, sendo 14 como titular, Garro manteve um gol marcado, mas saltou para oito assistências. A participação direta em gols passou a ocorrer a cada 129 minutos. Além disso, ele elevou a média para 2,9 passes decisivos por jogo e 0,8 grandes chances criadas, mantendo 78% de acerto nos passes.

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    O aumento de protagonismo também aparece em outros fundamentos. Com Diniz, Garro passou a finalizar mais, com média de 2,3 chutes por partida (0,8 no gol), além de 0,9 desarmes e 3,1 bolas recuperadas por jogo. O número de dribles certos subiu para 0,9 por partida, ainda que com queda no aproveitamento, que ficou em 46%.

    Rodrigo Garro cresceu de rendimento com Fernando Diniz (Foto: Arte Lance!/Geminin)
    Rodrigo Garro cresceu de rendimento com Fernando Diniz (Foto: Arte Lance!/Geminin)

    A evolução do meio-campista é refletida também na avaliação geral de desempenho. A nota média do Sofascore passou de 6,81 sem Diniz para 7,27 sob o comando do treinador, consolidando Garro como peça central na reorganização ofensiva do Corinthians e um dos principais responsáveis pela melhora recente da equipe.

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    — É um jogador extremamente talentoso, de momentos de brilhantismo. Quero ajudar ele a recuperar esse equilíbrio, essa estima de si mesmo. Vou fazer o máximo para ajudá-lo — disse Fernando Diniz em entrevista recente. 

    Rodrigo Garro em cada temporada pelo Corinthians

    Em 2024, pelo Corinthians, Rodrigo Garro foi um dos principais nomes da equipe ao longo da temporada. Em 62 jogos, sendo 56 como titular, marcou 13 gols e deu 14 assistências, com participação em um gol a cada 179 minutos. O meia registrou ainda 2,7 passes decisivos por jogo, 0,3 grandes chances criadas e 77% de acerto no passe. Também teve médias de 1,7 finalizações, 1,4 desarmes e 4,3 bolas recuperadas por partida, além de nota 7,42 no Sofascore.

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    Em 2025, Garro teve uma participação menor em termos de produção ofensiva. Foram 38 jogos, com 27 como titular, dois gols e seis assistências, precisando de 323 minutos para participar de um gol. O meio-campista manteve 2,2 passes decisivos por jogo e 0,3 grandes chances criadas, além de 79% de acerto no passe. Também registrou médias de 1,4 finalizações, 0,7 desarmes e 2,7 bolas recuperadas por partida, com nota 7,24 no Sofascore.

    Já em 2026, com a temporada em andamento, Garro soma 33 jogos, sendo 24 como titular, com dois gols e 11 assistências. Ele participa de um gol a cada 170 minutos, com médias de 2,0 passes decisivos e 0,5 grandes chances criadas por jogo, além de 79% de acerto no passe. O meia ainda registra 1,7 finalizações por partida, 0,6 desarmes e 2,3 bolas recuperadas, com nota 7,02 no Sofascore.

    Garro cresceu de rendimento com Fernando Diniz (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
    Garro cresceu de rendimento com Fernando Diniz (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

    Números gerais de Rodrigo Garro pelo Corinthians

    1. 133 jogos (107 titular)
    2. 17 gols
    3. 31 assistências
    4. 200 minutos para participar de gol
    5. 2.4 passes decisivos por jogo
    6. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    7. 78% acerto no passe
    8. 1.6 finalizações (0.6 no gol) por jogo
    9. 1.0 desarmes por jogo
    10. 3.4 bolas recuperadas por jogo
    11. 0.7 dribles certos (47% de acerto) por jogo
    12. Nota Sofascore 7.27

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