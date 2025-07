O jogo entre Trem-AP e Tuna Luso-PA pela Série D do Campeonato Brasileiro terminou com cenas lamentáveis no último sábado (19). Próximo do fim da partida, que terminou com a vitória do time da casa, dois árbitros foram agredidos por um atleta dentro de campo.

continua após a publicidade

Por volta dos 50 minutos do segundo tempo, logo após o Trem voltar a liderar o placar, o árbitro do jogo, Henrique Otto Cruz Hengstmam (SP), aplicou um cartão amarelo por reclamação para o atleta Lucas Pinheiro Paranhos, camisa 20 da Tuna Luso. Após receber a punição, o jogador seguiu reclamando e foi advertido com o segundo cartão amarelo, que ocasionou sua expulsão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão passou a ser contestada por ele e por outros atletas da Tuna Luso. Após receber o segundo cartão, Lucas Paranhos partiu para cima do árbitro de campo na tentativa de agredi-lo. O auxiliar Denis Matheus Afonso Ferreira (SP), entrou em campo para proteger o colega das agressões e também foi atingido pelo jogador. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Árbitro detalha motivos dos cartões de Lucas Paranhos

Após a partida, o árbitro agredido, Henrique Otto Cruz Hengstmam, detalhou os motivos dos cartões apresentados ao atleta da Tuna Luso. O cartão amarelo foi apresentado pelo jogador ter "desaprovado com palavras e gestos as decisões da arbitragem". O cartão vermelho foi justificado com mais detalhes pelo árbitro na súmula.

Jogador agride árbitros em jogo da Série D (Foto: Reprodução / Youtube)

— Expulsei o jogador número 20, Sr. Lucas Pinheiro Paranhos, da equipe Tuna Luso Brasileira, por

reclamar/protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra as decisões da arbitragem. Informo que o mesmo havia sido advertido anteriormente por desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. O Sr. Lucas Pinheiro Paranhos veio em minha direção, sendo necessário estabelecer uma distância segura com meu braço estendido. Apliquei o segundo cartão

amarelo e, em seguida, ele avançou novamente em minha direção tentando me agredir com um soco, o que impossibilitou a apresentação imediata do cartão vermelho. Após o jogador se afastar, apresentei o cartão vermelho. Então o atleta retornou e tentou me agredir novamente com um chute, que atingiu o tornozelo esquerdo do árbitro assistente número 2, Denis Matheus Afonso Ferreira, derrubando-o e causando sua queda no gramado. Após esse ato, o atleta saiu do campo de jogo contido por um atleta adversário — explicou o árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Jogador da Série D é atingido por linha de pipa durante partida; veja o vídeo

Com o resultado do jogo, a Tuna Luso ficou com 24 pontos e foi ultrapassada no Grupo A1 da Série D pelo Manauara, ficando na segunda posição do campeonato. O Trem, conquistou os três pontos no confronto e chegou aos 18, ficando na 5ª colocação. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.