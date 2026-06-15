Londrina x Avaí: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B
Londrina e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 21h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Londrina encara o confronto como uma oportunidade importante para reagir na competição. Com apenas oito pontos, o Tubarão ocupa as últimas posições da tabela e tenta encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas para voltar a sonhar com a saída da zona de rebaixamento.
A equipe comandada por Rogério Micale ganha reforços importantes para o duelo. Após cumprirem suspensão, André Dhominique, Lucas Marques e Iago Teles voltam a ficar à disposição e aumentam as opções do treinador para um confronto tratado como decisivo dentro da competição.
Do outro lado, o Avaí também vive momento delicado na Série B. O clube catarinense abre a zona de rebaixamento com dez pontos e busca transformar o embalo da conquista da Copa Sul-Sudeste em uma recuperação no campeonato nacional.
O técnico Cauan de Almeida, porém, terá um desfalque importante. O atacante Walace cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar ao experiente Léo Gamalho, que surge como principal alternativa ofensiva para o Leão.
Tudo sobre Londrina x Avaí (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Londrina 🆚 Avaí
Série B do Campeonato Brasileiro – 13ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Londrina
Kozlinski; Kauê, André Dhominique, Caio Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Paulinho Moccelin.
Técnico: Rogério Micale.
🔷 Avaí
Léo Aragão; Wallison, João Maistro, Guilherme Aquino e DG; Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Léo Gamalho.
Técnico: Cauan de Almeida.
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