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Londrina x Avaí: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 15:45
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As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Londrina e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 21h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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    Ficha do jogo

    LON
    AVA
    Campeonato
    Brasileirão Série B 2026
    Data e Hora
    15/06/2026, 21:00
    Local
    Estádio Vitorino Gonçalves Dias - Londrina, Paraná
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Londrina encara o confronto como uma oportunidade importante para reagir na competição. Com apenas oito pontos, o Tubarão ocupa as últimas posições da tabela e tenta encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas para voltar a sonhar com a saída da zona de rebaixamento.

    A equipe comandada por Rogério Micale ganha reforços importantes para o duelo. Após cumprirem suspensão, André Dhominique, Lucas Marques e Iago Teles voltam a ficar à disposição e aumentam as opções do treinador para um confronto tratado como decisivo dentro da competição.

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    Do outro lado, o Avaí também vive momento delicado na Série B. O clube catarinense abre a zona de rebaixamento com dez pontos e busca transformar o embalo da conquista da Copa Sul-Sudeste em uma recuperação no campeonato nacional.

    O técnico Cauan de Almeida, porém, terá um desfalque importante. O atacante Walace cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar ao experiente Léo Gamalho, que surge como principal alternativa ofensiva para o Leão.

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    Tudo sobre Londrina x Avaí (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Londrina 🆚 Avaí
    Série B do Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
    📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Londrina
    Kozlinski; Kauê, André Dhominique, Caio Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Paulinho Moccelin.
    Técnico: Rogério Micale.

    🔷 Avaí
    Léo Aragão; Wallison, João Maistro, Guilherme Aquino e DG; Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Léo Gamalho.
    Técnico: Cauan de Almeida.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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