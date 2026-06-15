Londrina x Avaí: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

Londrina e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 21h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Ficha do jogo LON AVA Campeonato Brasileirão Série B 2026 Data e Hora 15/06/2026, 21:00 Local Estádio Vitorino Gonçalves Dias - Londrina, Paraná Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Londrina encara o confronto como uma oportunidade importante para reagir na competição. Com apenas oito pontos, o Tubarão ocupa as últimas posições da tabela e tenta encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas para voltar a sonhar com a saída da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Rogério Micale ganha reforços importantes para o duelo. Após cumprirem suspensão, André Dhominique, Lucas Marques e Iago Teles voltam a ficar à disposição e aumentam as opções do treinador para um confronto tratado como decisivo dentro da competição.

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Do outro lado, o Avaí também vive momento delicado na Série B. O clube catarinense abre a zona de rebaixamento com dez pontos e busca transformar o embalo da conquista da Copa Sul-Sudeste em uma recuperação no campeonato nacional.

O técnico Cauan de Almeida, porém, terá um desfalque importante. O atacante Walace cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar ao experiente Léo Gamalho, que surge como principal alternativa ofensiva para o Leão.

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Tudo sobre Londrina x Avaí (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Londrina 🆚 Avaí

Série B do Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Londrina

Kozlinski; Kauê, André Dhominique, Caio Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Paulinho Moccelin.

Técnico: Rogério Micale.

🔷 Avaí

Léo Aragão; Wallison, João Maistro, Guilherme Aquino e DG; Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Léo Gamalho.

Técnico: Cauan de Almeida.

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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